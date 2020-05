Αθλητικά

Αυτοκτόνησε ο Μρντάκοβιτς

Τραγικό τέλος για τον ποδοσφαιριστή που είχε αγωνιστεί για χρόνια και στην Ελλάδα.

Αυτοκτόνησε σε διαμέρισμα στο Βελιγράδι, σε ηλικία 38 ετών, ο παλαίμαχος Σέρβος διεθνής ποδοσφαιριστής Μίλιαν Μρντάκοβιτς, με θητεία -μεταξύ άλων- σε Βέροια, Λεβαδειακό και Αγροτικό Αστέρα, καθώς και σε ομάδες της Κύπρου.

Ο Μρντάκοβιτς αυτοκτόνησε με όπλο, σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο κέντρο του Βελιγραδίου, όπου ζούσε με τη φίλη του. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Kurir» καθόταν στο κρεβάτι, είπε ότι «δεν μπορεί να το κάνει πια» και πήρε το όπλο. Η κοπέλα του έφυγε από το διαμέρισμα και κάλεσε την αστυνομία, που βρήκε στο διαμέρισμα το σώμα του διάσημου ποδοσφαιριστή, με τραύμα στο κεφάλι.

Ο Μρντάκοβιτς γεννήθηκε το 1982 στο Νις. Μετά τα πρώτα βήματα στην τοπική Ραντνίσκι πέρασε τρία χρόνια στις νεότερες κατηγορίες της Παρτιζάν, απ΄ όπου μεταγράφηκε στην Άντερλεχτ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα πολλών συλλόγων πριν επιστρέψει στην OFK Βελιγραδίου, όπου και έκλεισε την ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του, το 2017.

Υπήρξε μέλος των Γάνδης, Σάλτσμπουργκ, Μέταλιστ Χάρκιβ, Γκιμαράες, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σαντόνγκ, Απόλλωνα Λεμεσού, Εθνικού Άχνας, ΑΕΚ Λάρνακας, Γιανγκσού, Ένωσης Παραλιμνίου, Βέροιας, Ταμπίνες Ρόβερς, Λεβαδιακού, Βοϊβοντίνα, Αγροτικού Αστέρα και Ραντ.

Ο Μρντάκοβιτς κατέγραψε εννέα συμμετοχές με τις μικρότερες Εθνικές ομάδες της χώρας του (Ελπίδων και Νέων) και τρεις (με ένα γκολ) με τη σερβική Ολυμπιακή ομάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.