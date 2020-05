Αθλητικά

Κορονοϊός: Πότε ανοίγουν οι οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις

Απαραίτητο το δελτίο καταγραφής αθλουμένου. Πως μπορούν οι πολίτες να το αποκτήσουν. Οδηγίες από την ΓΓΑ για ασφαλή άθληση.

Από την προσεχή Δευτέρα (25/5) οι αθλούμενοι πολίτες θα μπορούν να ξανακάνουν χρήση των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμπλήρωση και επίδειξη του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα».

Αναφερόμενος στο άνοιγμα των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων για τους αθλούμενους πολίτες, αλλά και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν βάσει του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που έχει εκπονήσει η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπής της ΓΓΑ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, επισήμανε:

«Το σταδιακό άνοιγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων συνεχίζεται. Μετά από τους αθλητές των εθνικών ομάδων και τους αθλητές των σωματείων, έρχεται η σειρά των αθλούμενων πολιτών που θα μπορούν να κάνουν χρήση των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων. Με νέους κανόνες και νέες συνήθειες. Με καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων στην εγκατάσταση, με περιορισμούς στη χωρητικότητα της εγκατάστασης για να τηρούνται οι αποστάσεις και ενδεχομένως με περιορισμούς στον χρόνο χρήσης ή με τηλεφωνική επικοινωνία και ραντεβού. Σκοπός αυτής της σταδιακής μετάβασης στις νέες συνθήκες είναι να ξαναρχίσουν σιγά-σιγά οι πολίτες να αθλούνται και στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις με ασφάλεια και εμπιστοσύνη».

Το δελτίο καταγραφής αθλουμένου υπάρχει ηλεκτρονικά διαθέσιμο στην διεύθυνση https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf, όπως επίσης και οι σχετικές οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports) στην ενότητα «Οδηγίες Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους».