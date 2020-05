Κόσμος

Επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν για Λιβύη και Συρία

Τι συμφώνησαν ο “Πλανητάρχης” με τον “Σουλτάνο”..

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή στρατιωτική και πολιτική συνεργασία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν στην οποία συζήτησαν για τη Λιβύη και τη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική προεδρία.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να συνεχίσουν να επιδιώκουν τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Τουρκία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης (GNA), η οποία έχει σημειώσει σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες τις τελευταίες εβδομάδες σε μάχες με τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη.