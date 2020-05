Κοινωνία

Συνελήφθη “ο δράκος του Κάβου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 47χρονος είχε επιτεθεί σε 34χρονη Αλβανίδα στην Κέρκυρα…

Συνελήφθη ο 47χρονος βιαστής της Κέρκυρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συνελήφθη στην περιοχή Αγίου Γορδίου Λευκίμμης, και οπλοφορούσε καθώς βρέθηκε μια καραμπίνα.

Όπως μετέδωσε το corfutv.gr από την πρώτη στιγμή η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας συντονισμένα είχε προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση όπου συμμετείχαν ομάδες Αστυνομικών οι οποίες "σάρωναν" την περιοχή και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ακόμα και στις πιο δύσβατες περιοχές ενώ τις τελευταίες ήμερες είχαν συλλέξει και σημαντικές πληροφορίες.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία 34χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, αγνοούνταν για περίπου δύο μέρες, με τον σύντροφό της να την αναζητά εναγωνίως.Εντοπίστηκε στον δρόμο στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου Λευκίμμης, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Λευκίμμης.

Η 34χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που την βρήκαν ότι ο 47χρονος την απήγαγε, την κρατούσε όμηρο και υπό την απειλή της ζωής της τη βίασε κατ’ εξακολούθηση.