Κορονοϊός - Παχυσαρκία: Βασικός παράγοντας κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη σε νεότερους ασθενείς

Γράφει ο Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, MD, PhD, FACS - Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος / Παχυσαρκίας και Διαβήτη Metropolitan General.

Καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι η παχυσαρκία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από το νέο κορονοϊό (COVID-19), ιδιαίτερα μάλιστα σε νεότερους ασθενείς. Πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία από τη Νέα Υόρκη δείχνουν ότι σε άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών η παχυσαρκία ήταν δύο φορές πιο πιθανό να οδηγήσει σε νοσηλεία για COVID-19 και επίσης αύξησε σημαντικά την πιθανότητα ο ασθενής να καταλήξει στη ΜΕΘ. Η παχυσαρκία σε νεότερα άτομα (μικρότερα των 60 ετών) φαίνεται πως αποτελεί έναν μη αναγνωρισμένο μέχρι τώρα παράγοντα κινδύνου για εισαγωγή στο νοσοκομείο, αυξάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ανάγκη εντατικής παρακολούθησης.

Συνεχείς μελέτες υποδεικνύουν πως, με εξαίρεση τη μεγαλύτερη ηλικία, η παχυσαρκία (δείκτης μάζας σώματος > 40 kg/m2), είχε την ισχυρότερη συσχέτιση με την ανάγκη νοσηλείας σε ασθενείς με covid-19 λοίμωξη, αυξάνοντας τον κίνδυνο περισσότερο από 6 φορές. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται υψηλότατο ποσοστό παχυσαρκίας μεταξύ των ασθενών που εισάγονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας για COVID-19, ενώ η σοβαρότητα της πάθησης ενισχύεται με την αύξηση του ΔΜΣ.

Οι ασθενείς με παχυσαρκία πρέπει να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη μόλυνση COVID-19 ακολουθώντας ευλαβικά όλα τα μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας. Σε περίπτωση εξάλλου επιβεβαιωμένης λοίμωξης, οι ασθενείς με κλινικά σοβαρή παχυσαρκία θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο στενά.

Δυστυχώς, οι παχύσαρκοι ασθενείς που είναι θετικοί στον κορονοϊό, αν και συχνά πιο νέοι, επιδεινώνονται πολύ γρήγορα στην πορεία εξέλιξης της πάθησης. Άτομα με δείκτη μάζας σώματος > 35 έχουν επτά φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να χρειαστούν μηχανικό αερισμό σε σύγκριση με τα άτομα φυσιολογικού βάρους, ακόμη και μετά την προσαρμογή για την ηλικία και την παρουσία διαβήτη ή υπέρτασης.

Η παχυσαρκία είναι σοβαρή προφλεγμονώδης κατάσταση που επιτρέπει την ταχεία έκλυση της φλεγμονώδους καταιγίδας σε οποιαδήποτε σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη, συμπεριλαμβανομένης της Covid-19. Η νόσος χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία της ανοσολογικής απόκρισης και από χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού γεγονός που καθιστά τα παχύσαρκα άτομα πιο ευάλωτα σε διαταραχές του πνευμονικού αερισμού και πρόωρη έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας.

Η αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας κρίνεται απαραίτητη για την ποιότητα ζωής και τη μακροβιότητα των ασθενών, προϋποθέτει όμως ισχυρή θέληση, αποφασιστικότητα και εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη. Ορισμένες φορές, συνθήκες όπως αυτές, τις οποίες βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό έναυσμα για τη μεταβολή ολόκληρου του τρόπου ζωής.

Τώρα είμαστε σε φάση αναμονής και προσοχής. Σύντομα όμως, όταν η πανδημία αυτή υποχωρήσει, προχωρήστε στην αναθεώρηση του τρόπου ζωής σας και μην έχετε ψευδαισθήσεις: η παχυσαρκία είναι πάθηση και πρέπει να θεραπευτεί. Η χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας αποτελεί και θα αποτελέσει κλειδί στην πρόληψη αντιστοίχων υγειονομικών κρίσεων στο μέλλον.

