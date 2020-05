Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Συγκλονισμένοι οι συντοπίτες της 34χρονης στο Λουτρό Αμφιλοχίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κανένας δεν μπορεί να δεχθεί το κακό που βρήκε την οικογένεια. Τι λένε στον ΑΝΤ1 άνθρωποι που γνωρίζουν την άτυχη γυναίκα.