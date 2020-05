Κοινωνία

Δήμαρχος Ερμιονίδας στον ΑΝΤ1: Να φύγει η δομή προσφύγων από την περιοχή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές των κατοίκων της Ερμιονίδας τόνισε ο Γιάννης Γεωργόπουλος μετά το νέο κρούσμα κορονοϊού στην δομή φιλοξενίας.