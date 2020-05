Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Αβέβαια τα πρώτα αποτελέσματα από τη χορήγηση πλάσματος σε ασθενείς



Η χορήγηση στις ΗΠΑ πλάσματος αίματος από αναρρώσαντες σε ασθενείς με Covid-19, κάτι που ξεκίνησε και στην Ελλάδα, δεν μπορεί μέχρι στιγμής να δώσει ξεκάθαρη απάντηση κατά πόσο όντως τα αντισώματα των ιαθέντων βοηθούν ουσιαστικά όσους ακόμη νοσούν και αν αυξάνουν την πιθανότητα επιβίωσης τους. Τα πρώτα αποτελέσματα από μια μικρή μελέτη σε 39 ασθενείς με σοβαρή νόσο Covid-19, την οποία έκαναν επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του Όρους Σινά στη Νέα Υόρκη, κατέληξαν σε ελαφρώς ενθαρρυντικά αλλά και κάπως αβέβαια αποτελέσματα.

Η πορεία των 39 ασθενών ενός μόνο νοσοκομείου, στους οποίους χορηγήθηκε ενδοφλέβια ο ορός των ιαθέντων μετά από πλασμαφαίρεση, συγκρίθηκε με μια άλλη ομάδα ασθενών που δεν έκαναν την ίδια θεραπεία και οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσω των ιατρικών ιστορικών τους - μια μέθοδος σύγκρισης που δεν έχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας.

Οι ερευνητές ανέφεραν, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση του 18% όσων πήραν το πλάσμα, έναντι ποσοστού 24% μεταξύ όσων δεν το είχαν πάρει. Επίσης πέθανε το 12,8% όσων είχαν πάρει το πλάσμα με τα αντισώματα των αναρρωσάντων, έναντι ποσοστού θανάτου 24,4% μεταξύ όσων δεν είχαν κάνει τη θεραπεία (οι ερευνητές ανακοίνωσαν ποσοστά και όχι αριθμούς ασθενών).

Επειδή η μελέτη δεν ήταν ούτε πολυκεντρική (σε πολλά νοσοκομεία), ούτε τυχαιοποιημένη (τυχαία επιλογή ασθενών για συμμετοχή στην ομάδα θεραπείας ή στην ομάδα ελέγχου), ούτε ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (πλασίμπο), υπάρχει μια αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία δημιουργούν πάντως κάποια αισιοδοξία, καθώς η χορήγηση πλάσματος φαίνεται να βελτίωσε την κατάσταση ορισμένων ασθενών. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έχει εγκρίνει τη χορήγηση πλάσματος αναρρωσάντων σε ασθενείς με σοβαρή Covid-19.