Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς ζητά… lockdown μια φορά τον χρόνο (βίντεο)

Το «γαλανόλευκο αστέρι» του τένις ανεβάζει σιγά - σιγά ρυθμούς για να επιστρέψει στα κορτ , ωστόσο δηλώνει υπέρ του lockdown, έστω και για μερικές μέρες το χρόνο.