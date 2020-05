Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: Νέα μείωση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Έλεγχοι στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης αλλά και στις παραλίες για τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 229.327. Οι νεκροί έφτασαν τους 32.735. Παράλληλα, 138.840 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 228.658 και είχαν χάσει την ζωή τους 32.616 άνθρωποι ενώ 136.720 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι και καταγράφηκαν 669 νέα κρούσματα, 2.120 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 572 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και συνολικά 8.695 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 48.485 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο αυξήθηκε κατά 17 κρούσματα. O αριθμός των νεκρών παρουσιάζει μείωση: έχασαν την ζωή τους 11 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 40 λιγότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για τεσσαρακοστή όγδοη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Στο μεταξύ, λόγω της ηλιόλουστης σημερινής ημέρας, στην Σικελία πολλοί κάτοικοι πήγαν στην θάλασσα για μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Αστυνομικοί και αστυφύλακες είχαν αναπτυχθεί στις διάφορες παραλίες για να ελέγξουν αν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στους λουόμενους.

Στην Ρώμη παράλληλα, από χθες το βράδυ, όπως είχε προγραμματισθεί, η δημοτική αστυνομία ξεκίνησε ελέγχους στο ιστορικό κέντρο της πόλης, για να αποφεύγονται οι συνωστισμοί νέων, οι οποίοι συναντώνται, κυρίως, έξω από καφέ μπαρ. Σύμφωνα με τον Τύπο, οι κανόνες τηρήθηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά στην συνέχεια, οι «απείθαρχοι» αυξήθηκαν αισθητά.

Τέλος, με κινητοποιήσεις τους, Ιταλοί γονείς ζήτησαν από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, να μπορέσουν από τον Σεπτέμβριο να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στις σχολικές αίθουσες και να σταματήσει η διδασκαλία μέσω υπολογιστή, διότι θεωρούν ότι δεν μπορεί η εκπαίδευση αυτή να αντικαταστήσει την απευθείας ανθρώπινη επαφή, στο εσωτερικό της τάξης.