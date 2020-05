Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: θετικός στον ιό ο ένας στους έξι αναρρώσαντες

Κινεζική μελέτη, από την οποία πάντως είναι δύσκολο να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα…

Ο ένας στους έξι ασθενείς που ανέρρωσε από Covid-19 (ποσοστό 16%) και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, βγήκε ξανά θετικός σε τεστ για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 έως τρεις εβδομάδες αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως -αλλά όχι σίγουρα- θα μπορούσε να τον μεταδώσει στους γύρω του, σύμφωνα με μια μικρή κινεζική μελέτη, από την οποία πάντως είναι δύσκολο να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα.

Οι ερευνητές του Κανονικού Πανεπιστημίου της Χουνάν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “ JAMA Network Open”, παρακολούθησαν 60 ενήλικες ασθενείς με μέση ηλικία 46 ετών και με επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19, οι οποίοι είχαν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και στη συνέχεια παρέμειναν σε 14ήμερη καραντίνα στο σπίτι τους, ενώ κανένας πια δεν είχε συμπτώματα της νόσου.

Οι ασθενείς υποβλήθηκαν ξανά σε μοριακά τεστ (RT-PCR) με λήψη δείγματος από το φάρυγγα και τη μύτη. Οι δέκα από τους 60 βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, παρόλο που είχε περάσει διάστημα τεσσάρων έως 24 ημερών από την έξοδο τους από το νοσοκομείο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιστήμονες βρίσκουν ότι ο νέος ιός μπορεί να παραμείνει στο σώμα για εβδομάδες μετά την ανάκαμψη και εν απουσία συμπτωμάτων. Νοτιοκορεάτες επιστήμονες έχουν κάνει την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται ούτε για επαναλοίμωξη, ούτε για πραγματική επιβίωση του ιού στο σώμα, αλλά -τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις- πρόκειται για μια «παραπλάνηση» του μοριακού τεστ, το οποίο ανιχνεύει απλώς ακίνδυνα τμήματα του αδρανοποιημένου πλέον κορονοϊού.

Σε κάθε περίπτωση και, δεδομένης της χαλάρωσης των περιορισμών και της επικείμενης επανάληψης των τουριστικών ροών και άλλων διασυνοριακών μετακινήσεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ότι ένα νέο θετικό τεστ ενός ανθρώπου που είχε προ καιρού αναρρώσει από Covid-19, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι μπορεί ακόμη να μολύνει άλλους. Πάντως δεν μπορούν να αποκλείσουν και αυτό το ενδεχόμενο οι επιστήμονες, αν δεν υπάρξουν μεγαλύτερες μελέτες και διενέργεια περισσότερων τεστ σε ιαθέντες και κυρίως αν δεν γίνει απλώς ανίχνευση του γενετικού υλικού του κορονοϊού, αλλά απομόνωση του στο εργαστήριο, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο συνεχίζει να είναι μολυσματικός σε αυτά τα άτομα που παραμένουν θετικά στο διαγνωστικό επανέλεγχο.