Κορονοϊός: ξεπέρασαν τα δύο εκατ. τα κρούσματα στην Ευρώπη

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί επίσημα στην Ευρώπη, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα στη Ρωσία, τη Βρετανία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 19.00 ώρα Ελλάδος.

Με τουλάχιστον 2.001.995 κρούσματα και 173.133 θανάτους, η Ευρώπη είναι η πλέον πληγείσα ήπειρος από την πανδημία της Covid-19. Συνολικά έχουν καταγραφεί 5.244.616 κρούσματα παγκοσμίως, εκ των οποίων 339.011 θάνατοι.

Η Ρωσία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων (335.882 και 3.388 θανάτους) με μια ημερήσια αύξηση περίπου 10.000 νέων κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί από τις αρχές Μαΐου. Η Βρετανία (257.154 κρούσματα, 36.675 θάνατοι), η Ισπανία (234.824, 28.628), η Ιταλία (229.327, 32.735) και η Γαλλία (182.219, 28.289) είναι οι άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που μετρούν επίσημα περισσότερα από 180.000 κρούσματα στο έδαφός τους..

Αυτός ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων αντικατοπτρίζει μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των λοιμώξεων, με έναν μεγάλο αριθμό χωρών να κάνουν τη διαγνωστική εξέταση μόνο στα σοβαρά περιστατικά.

Περισσότερα από 5.250.000 τα κρούσματα παγκοσμίως

Περισσότερα από 5.250.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί επίσημα παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερα από τα δύο τρίτα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. (1.604.879 κρούσματα, εκ των οποίων 96.125 θάνατοι). Ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα και περισσότερα από 250.000 νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε λιγότερο από τρεις ημέρες.

Οι δύο μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις νέων κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας παρατηρήθηκαν την Παρασκευή και την Πέμπτη με αντίστοιχα περισσότερα από 110.000 και περισσότερα από 106.000 νέα καταγεγραμμένα κρούσματα παγκοσμίως σε 24 ώρες, σύμφωνα πάντα με την καταμέτρηση του AFP.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι στο εξής η περιοχή όπου η ασθένεια εξελίσσεται περισσότερο: 33.719 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στις 22 Μαΐου (έναντι 28.647 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και 20.867 στην Ευρώπη). Στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων αυξανόταν μέχρι τότε με τον ταχύτερο ρυθμό.

Την Παρασκευή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Νότια Αμερική είναι "ένα νέο επίκεντρο" της πανδημίας Covid-19, με μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στη Βραζιλία.

Η αύξηση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (685.508 κρούσματα εκ των οποίων 37.762 θάνατοι σήμερα) συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση των κρουσμάτων στη Βραζιλία (3.30.890 κρούσματα, αριθμός που διπλασιάστηκε σε 12 ημέρες), αλλά και στο Περού (111.698 ), στη Χιλή (65.393), στο Μεξικό (62.597).