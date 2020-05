Κοινωνία

Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα ο “δράκος του Κάβου”(εικόνες)

Έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων προσπαθώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς…

Με πολλαπλά τραύματα, μετά από πτώση σε χαράδρα περίπου 30 μέτρων, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ο 47χρονος αποκαλούμενος ως «δράκος της Κάβου», που αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές για την απαγωγή και το βιασμό 34χρονης αλλοδαπής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο 47χρονος εντοπίστηκε, από τις αστυνομικές αρχές, σε δύσβατη περιοχή πάνω από την παραλία του Αγίου Γόρδη, στην περιοχή Παλαιοχωρίου Λευκίμμης, Νότιας Κέρκυρας και στην προσπάθεια του να αποφύγει τη σύλληψη, έπεσε στη χαράδρα.

Στο σημείο μεταφέρθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Πλησιάσαμε στο σημείο μέσω θαλάσσης και μετά ανεβήκαμε στο λόφο. Η περιοχή ήταν πολύ δύσβατη και χρειάστηκαν περισσότερο από δυόμιση ώρες για να καταφέρουμε να διασώσουμε τον 47χρονο» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διοικητής Πυροσβεστικής νομού Κέρκυρας, Νίκος Κολοβός.

Ο φερόμενος δράστης κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού και της συλλήψεώς του είχε πλήρως τις αισθήσεις του, ενώ φέρεται να χτύπησε σοβαρά στα άκρα και τη μέση του.

Το ασθενοφόρο συνόδεψε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ γιγάντια ήταν η αστυνομική επιχείρηση που είχε στηθεί σε όλη τη διάρκεια των 14 ημερών, που χρειάστηκαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

