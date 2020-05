Πολιτική

“Γκριζάρουν” και τον Έβρο οι Τούρκοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν θα υπάρχει ανοχή για τετελεσμένα στα σύνορά μας», διαμηνύει, προκλητικά η Άγκυρα.

Η συνοριακή γραμμή στον Έβρο έχει αλλάξει εξαιτίας «φυσικών και τεχνικών» λόγων υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και καλεί την Ελλάδα να μην πραγματοποιήσει εργασίες κατασκευής του φράκτη, πριν υπάρξει σχετική διαπραγμάτευση από αρμόδιες αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις στον Έβρο που ξεκίνησαν με την άφιξη κλιμακίου τοπογράφων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στη θέση Μελισσοκομείο στις Φέρες, με στόχο τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κατασκευή φράκτη από την ελληνική πλευρά.

Η Άγκυρα –επικαλούμενη ότι θύλακας γης στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο είναι αμφισβητούμενη περιοχή– ζητάει ουσιαστικά από την Αθήνα να παγώσει τις εργασίες του φράκτη και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για ένα θέμα (καθορισμός συνόρων) το οποίο δεν υφίσταται.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ., ο ποταμός Έβρος, που αποτελεί το σύνορο με την Ελλάδα, «έχει αλλάξει σημαντικά για φυσικούς και τεχνικούς λόγους από το 1926», όταν δηλαδή καθορίστηκαν οι συνοριακές γραμμές, κι έτσι –σύμφωνα πάντα με την Άγκυρα–, δεν υπάρχουν αμοιβαία αποδεκτές συντεταγμένες μεταξύ των δύο χωρών σε αυτήν την περιοχή των συνόρων που να είναι συμβατές με τη συμφωνία του 1926.

Συνεπώς, η Τουρκία υποστηρίζει πως θα πρέπει να υπάρξει τεχνικός συντονισμός μεταξύ αντιπροσωπειών από τις δύο χώρες και υπογραμμίζει πως δεν θα πρέπει να γίνουν έργα στην περιοχή πριν από τη διεξαγωγή των σχετικών συνομιλιών.

Μάλιστα, αναφέρει ότι «παρά τις προειδοποιήσεις και τις προτάσεις μας για συνεργασία», η Ελλάδα ξεκίνησε εργασίες στις 13 Μαΐου του 2020, «παραβιάζοντας τα χερσαία σύνορά μας».

Αν και σημειώνει πως το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, εντούτοις στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως «δεν θα υπάρχει ανοχή για τετελεσμένα στα σύνορά μας».