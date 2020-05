Αθλητικά

Euroleague: “όχι” από τους παίκτες για επιστροφή στους αγώνες

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Μπερτομέου στην τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς των συλλόγων.

Να μη συνεχιστεί η σεζόν της Euroleague ζήτησε η πλειονότητα των αρχηγών των 18 ομάδων της Euroleague στην τηλεδιάσκεψη με τη Euroleague το Σάββατο, δύο ημέρες πριν από τη σύσκεψη (Δευτέρα 25/5) των 11 ομάδων που έχουν εγγυημένο συμβόλαιο τύπου Α με τη Euroleague, στην οποία θα κριθεί και το τι μέλλει γενέσθαι.

Οι βασικοί λόγοι ανησυχίας που εκφράστηκαν από πλευράς παικτών είναι δύο: οι υψηλές πιθανότητες μετάδοσης του κορονοϊού και τραυματισμών καθώς έχουν μείνει απροπόνητοι εδώ και πάνω από δύο μήνες. Τον Ολυμπιακό εκπροσώπησαν ο Βασίλης Σπανούλης και ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ τον Παναθηναϊκό ο Νικ Καλάθης και ο Ίαν Βουγιούκας. Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, προσπάθησε να καθησυχάσει τους εκπροσώπους της Ένωσης παικτών της Euroleague (ELPA) στην περίπτωση που ληφθεί η απόφαση για ολοκλήρωση της σεζόν στα παρκέ.

Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα Άντε Τόμιτς και ο Μπράνκο Λάζιτς του Ερυθρού Αστέρα, ανάμεσα σε πολλούς άλλους παίκτες της Euroleague, είχαν εκφράσει και δημόσια την αντίθεσή τους για συνέχιση της σεζόν, αλλά ο ισχυρός άνδρας της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, τόνισε στους παίκτες πως σκοπεύει να κάνει ό,τι χρειαστεί για να διασφαλιστεί η υγεία των παικτών.

Η διεξαγωγή των υπόλοιπων αγώνων της κανονικής περιόδου και ενός f-8 σε μία ευρωπαϊκή πόλη, αντί για πλέι οφ και φάιναλ φορ, φαίνεται να αποτελεί επιλογή των περισσότερων ομάδων της Euroleague και για να πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο θα πρέπει να το υπερψηφίσουν οι έξι από τις 11 ομάδες στη σύσκεψη της Δευτέρας (25/5). Στη σύσκεψη, η Euroleague αναμένεται να παρουσιάσει τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όλα τα πιθανά σενάρια για τη συνέχεια.?