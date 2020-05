Αθλητικά

Κορονοϊός: νέα κρούσματα στην Premier League

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων.

Κατά τον δεύτερο γύρο υποβολής των παικτών των ομάδων της Premier League σε τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν νέα κρούσματα.

Συγκεκριμένα, στα 996 τεστ που πραγματοποιήθηκαν στον δεύτερο γύρο σε ποδοσφαιριστές των ομάδων του αγγλικού πρωταθλήματος υπήρξαν 2 θετικά, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στην Premier League ανέρχεται πλέον σε 8, καθώς στον πρώτο γύρο θετικοί στον κορονοϊό είχαν βρεθεί 6 παίκτες.

Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 1.744 τεστ. Τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό δεν θα γίνουν γνωστά σύμφωνα με απόφαση της Premier League.