Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: σε έξαρση οι θάνατοι και τα νέα κρούσματα

Προβληματισμό από την εξάπλωση της επιδημίας στην χώρα. Ανησυχία από την αργή διεξαγωγή τεστ.

Οι βραζιλιάνικες αρχές κατέγραψαν χθες 965 νέους θανάτους εξαιτίας του νέου κορονοϊού, ανεβάζοντας το σύνολο των θυμάτων σε 22.013, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η χώρα έχει εντοπίσει συνολικά 347.398 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με το υπουργείο, 16.508 επιπλέον από την Παρασκευή, όταν ξεπέρασε τη Ρωσία, περνώντας στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό μολύνσεων πίσω από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός – κρουσμάτων και θανάτων – πιστεύεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος από τα επίσημα στοιχεία, καθώς η λατινοαμερικάνικη χώρα κινείται αργά στη διεξαγωγή τεστ.?