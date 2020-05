Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: τετραψήφιος αριθμός θανάτων σε 24 ώρες

«Σοκ και δέος» από τα στατιστικά στοιχεία με τον συνολικό αριθμό των νεκρών και των κρουσμάτων στην χώρα.

Στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, καταγράφηκαν μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο 1.127 νέοι θάνατοι εξαιτίας της Covid-19, κατά την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου.

Συνολικά, ο απολογισμός στη χώρα ανέρχεται σε 97.048 θανάτους εξαιτίας της νόσου επί συνόλου 1.621.658 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης.?