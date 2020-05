Αθλητικά

Το ΝΒΑ πάει… Disney

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα πιθανά σενάρια για την επανεκκίνηση της σεζόν, στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Το NBA επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τη Disney για την επανεκκίνηση της σεζόν αυτό το καλοκαίρι, στο Ορλάντο της Φλόριντα. Ο εκπρόσωπος της Λίγκας, Μάικ Μπας, είπε ότι το NBA και η Εθνική Ένωση Παικτών Μπάσκετ «συμμετέχουν σε διερευνητικές συνομιλίες» με την Walt Disney Company για επανεκκίνηση στα τέλη Ιουλίου, στο Disney΄s ESPN Wide World of Sports Complex.

«Προτεραιότητά μας εξακολουθεί να είναι η υγεία και η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας και κυβερνητικούς αξιωματούχους σε μια ολοκληρωμένη σειρά κατευθυντήριων γραμμών, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κατάλληλα ιατρικά πρωτόκολλα και προστασία», δήλωσε ο Μπας.

Τα νέα για το πού και πότε έρχονται μέσα σε μια αναφορά για το πώς σκοπεύει να ανοίξει ξανά το πρωτάθλημα. Το Athletic ανέφερε το Σάββατο (23/5) ότι το πρωτάθλημα έστειλε μια έρευνα σε κάθε γενικό διευθυντή, ζητώντας τη γνώμη του σχετικά με τον τρόπο επανεκκίνησης της σεζόν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με την έκθεση.

Θα ήταν μια «ενιαία εγκατάσταση, μια πανεπιστημιούπολη NBA για παιχνίδια, προπονήσεις και στέγαση», δήλωσε ο Μπας.

Οι επιλογές, σύμφωνα με την έκθεση:

1. Επανεκκίνηση με την κανονική περίοδο για τη διεξαγωγή μεταξύ 72 και 76 παιχνιδιών συνολικά, πριν τα σε πλέι οφ. Ζητήθηκε επίσης από τους γενικούς διευθυντές να ψηφίσουν σχετικά με τον αριθμό των αγώνων της κανονικής περιόδου που θα παιχτούν. Όλες οι ομάδες είχαν παίξει από 63 έως και 67 παιχνίδια όταν το πρωτάθλημα έκανε παύση στις 11 Μαρτίου, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

2. Επανεκκίνηση κατευθείαν σε πλέι οφ 16 ομάδων (best-of-seven).

3. Επιλογή «πλέι οφ συν» για προσθήκη ομάδων, είτε μέσω τουρνουά play-in είτε αντικαθιστώντας τον πρώτο γύρο με έναν όμιλο. Οι γενικοί διευθυντές είχαν πολλές επιλογές για τον αριθμό των ομάδων καθώς και για τη μορφή.

4. Πόσο πολύ μπορεί να διαρκέσει η τρέχουσα περίοδος, με το φάσμα επιλογών από την Εργατική Ημέρα έως την 1η Νοεμβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει πρόσκληση στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με την έκθεση.