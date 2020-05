Κοινωνία

Κρανίδι: “φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι, μετά το νέο κρούσμα κορονοϊού σε πρόσφυγα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία και οργή στην περιοχή για την αθέτηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. "Μια δεύτερη καραντίνα θα φέρει λουκέτα και ανεργια", λένε οι μαγαζάτορες