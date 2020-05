Πολιτική

Δένδιας: δεν χωράνε μικροκομματικά συμφέροντα στα εθνικά θέματα

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί περί κατάληψης ελληνικού εδάφους στον Έβρο είναι απολύτως ψευδείς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απαντώντας στους ισχυρισμούς περί κατάληψης ελληνικού εδάφους από ξένες δυνάμεις και το σκηνικό στον Έβρο, είπε πως η Ελλάδα ξεκίνησε προπαρασκευαστικές μετρήσεις για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο.

Τότε, «η Τουρκία ζήτησε να της γνωρίσουμε τις συντεταγμένες κατασκευής του φράχτη. Η Ελλάδα απάντησε αρνητικά και ότι ο φράχτης κατασκευάζεται αποκλειστικά εντός ελληνικού εδάφους», εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Στη συνέχεια παρατηρήθηκε κινητικότητα από την Τουρκία σε σημείο του φράχτη. Τότε το ΥΠΕΞ έστειλε δεύτερη διακοίνωση στον Πρέσβη της Τουρκίας απαιτώντας να μην υπάρχει η παραμικρή τουρκική ενέργεια επ’ αυτού.

Η SUN υιοθέτησε τον ισχυρισμό περί κατάληψης από Τούρκους 16 στρεμμάτων ελληνικού εδάφους. Ο κ. Δένδιας προσέθεσε πως τον ισχυρισμό αυτό υιοθέτησε και επανέλαβε ακροδεξιό κόμμα και στη συνέχεια υπερακόντισε την ανοησία αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο «ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής».

«Σε αυτά δεν παίζει κανείς, ούτε είμαι διατεθειμένος τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να τα θέσω στη βάσανο των μικροκομματικών συμφερόντων. Το εθνικό συμφέρον δε μπορεί να γίνεται κλωτσοσκούφι για δημοσκοπικά συμφέροντα. Να σταματήσουν οι ανοησίες εδώ», συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Τόνισε, δε, ότι είναι συνταγματική μας υποχρέωση η προστασία του εθνικού εδάφους και προσέθεσε πως καμία κυβέρνηση δεν έχει το συνταγματικό δικαίωμα να εκχωρήσει ούτε ένα εκατοστό.

Όπως εξήγησε ο υπουργός η τουρκική πλευρά επιδιώκει την ένταση, ωστόσο η Ελλάδα δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. «Οφείλουν να λειτουργούν ως μια σύγχρονη χώρα», ολοκλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Χαρίτσης: Η έλλειψη στρατηγικής σε κρίσιμα ζητήματα στοιχίζει στη χώρα

«Η κυβέρνηση υποτάσσει την εξωτερική πολιτική της χώρας στις εκάστοτε μικροκομματικές της σκοπιμότητες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο Mega, όπου ανέφερε ότι «τρεις μήνες πριν, η κυβέρνηση παρουσίαζε την παρουσία προσφύγων στον Έβρο ως ασύμμετρη απειλή ενώ τώρα, που υπάρχει εισβολή της τουρκικής στρατοχωροφυλακής σε ελληνικό έδαφος, ο υπ. Εξωτερικών δηλώνει ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένταση για λίγα μέτρα».

Προσέθεσε ότι «η ρητορεία κυβερνητικών στελεχών περί fakenews εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει ότι το ΥΠΕΞ προέβη σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία για όσα συνέβησαν στον Έβρο. Για fakenews έγινε το διάβημα; Η έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στοιχίζει στη χώρα. Η κυβέρνηση οφείλει να ασκήσει υπεύθυνη εξωτερική πολιτική βάσει στρατηγικής, όχι με γνώμονα το πολιτικό κόστος, όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την συμφωνία των Πρεσπών»

Ελληνική Λύση: όχι σε “Νέα Ίμια”

«Η αλλοπρόσαλλη τακτική ενός Υπουργού οδήγησε τη χώρα στον εγκλωβισμό της από την Τουρκία! Ας αφήσει ο Υπουργός Εξωτερικών τους γελοίους επιθετικούς προσδιορισμούς που προσάπτει σε αντιπολιτευτικά κόμματα, κι ας προσέξει να μην γίνει Υπουργός “Νέων Ιμίων”, διότι η ιταμή προκλητικότητα της Τουρκίας πρέπει να βρει τους Έλληνες ενωμένους», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας την συνέντευξη του Νίκου Δένδια