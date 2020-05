Οικονομία

Μητσοτάκης: να αναλάβουν οι επιχειρηματίες το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Πολιτεία έκανε το καθήκον της με τα μέτρα που ανακοίνωσε για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης ζητεί από τους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με δήλωσή του στην εφημερίδα «Real News».

Από την πλευρά του τονίζει ότι με το πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας που ανακοίνωσε, η πολιτεία έχει κάνει το καθήκον της και έχει αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Επισημαίνει ότι τώρα αναμένει από τους επιχειρηματίες να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την στήριξη της απασχόλησης και τους ενθαρρύνει να δράσουν.