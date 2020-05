Κοινωνία

Ψυρρή: κοσμοπλημμύρα έξω από μπαρ για take away ποτά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός προκαλούν οι εικόνες από τον συνωστισμό τόσων ανθρώπων σε λίγα τετραγωνικά.

Εικόνες που προβληματίζουν από την κατάσταση που επικρατούσε το βράδυ του Σαββάτου στου Ψυρρή.

Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά επικράτησε συνωστισμός, λόγω της συγκέντρωσης έξω από μπαρ της περιοχής, δεκάδων ανθρώπων, που πήραν από το μαγαζί ποτά και κάθισαν για να τα πιούν έξω από αυτό, με αποτέλεσμα να είναι «ο ένας επάνω στον άλλον», λόγω του περιορισμένου χώρου και του πλήθους των προσώπων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα clubber.gr, που δημοσίευσε και σχετικό βίντεο, υπήρξαν καταγγελίες θαμώνων ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν κόπηκαν αποδείξεις, καθώς επισήμως τα κέντρα διασκέδασης, δεν μπορούν να λειτουργήσουν πριν από την Δευτέρα.