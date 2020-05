Αθλητικά

Λιόν: απόλυτο σκάνδαλο η διακοπή του πρωταθλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηγέτης της Λιόν υποστηρίζει ότι η απόφαση της Ομοσπονδίας, ελήφθη στηριζόμενη σε ψευδή επιχειρήματα.

Ο Ζαν-Μισέλ Ολάς δεν σταματά να το επαναλαμβάνει: η αγωνιστική περίοδος 2019-20 στη γαλλική Λίγκα σταμάτησε πολύ γρήγορα και η ανακοίνωση από την ισπανική κυβέρνηση για την επικείμενη επανέναρξη της La Liga τον πείθει ακόμη περισσότερο για τον ισχυρισμό του.

«Ωστόσο, είναι παράδοξο ότι μια χώρα όπως η Ισπανία, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από τη Γαλλία από την πανδημία, σκέφτηκε και βρήκε απαντήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιόν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Equipe. Μια συνέντευξη στην οποία και πάλι επικρίνει την ηγεσία του γαλλικού ποδοσφαίρου, επικεντρώνεται δε στην παρουσία των αξιωματούχων που παραβρέθηκαν στις συναντήσεις της UEFA για λύσεις στην κρίση του κορονοϊού.

«Στην πραγματικότητα, αυτά που είπαν σε αυτή τη συνάντηση με την UEFA, είναι "υπομονή". Όταν βλέπουμε ότι οι ηγέτες μας παραβρέθηκαν, αντλώντας διαφορετικά συμπεράσματα, λέμε ότι είμαστε πραγματικά πολύ ηλίθιοι, με συγχωρείτε για τον όρο. Η UEFA ήταν ακόμη να κυκλοφορήσει ένα πρωτόκολλο (για την υγεία), το οποίο δεν βλέπουμε καν στη Γαλλία. Αυτό είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο».

Ενώ υπερασπίζεται τον εαυτό του από ενδεχόμενη μομφή πως θέλει να αναλάβει δυσανάλογους κινδύνους για την υγεία, ο Ζαν-Μισέλ Ολάς θεωρεί ότι το γαλλικό ποδόσφαιρο πήρε την απόφαση να σταματήσει στηριζόμενο «σε ψευδή επιχειρήματα». Αυτό συνιστά, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα «σοβαρό σφάλμα», που θα κοστίσει «αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» για τους συλλόγους.

Ο ηγέτης της Λιόν, ο οποίος αποφάσισε επίσης να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη διακοπή του πρωταθλήματος, επιμένει ότι το γαλλικό ποδόσφαιρο μπορεί και πρέπει να υποχωρήσει: «Εάν δεν επιστρέψουν σε αυτό, θα κάνουν την ευθύνη τους χειρότερη».