Πολιτισμός

Κορονοϊός - Το ιστορικό πρωτοσέλιδο των New York Times (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της αμερικανικής εφημερίδας και η αφιέρωση στα θύματα της πανδημίας.

Άκρως συμβολικό και με χαρακτηριστικά που τα επόμενα χρόνια θα το καταστήσουν ως ιστορικό, είναι το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης έκδοσης των New York Τimes, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι υπεύθυνοι σύνταξης της αμερικανικής εφημερίδας αποτίνουν φόρο τιμής στα χιλιάδες «ανώνυμα» θύματα του ιού, γεμίζοντας την πρώτη σελίδα της έκδοσης με τα ονόματα 1.000 εξ αυτών και με το μήνυμα «Δεν ήταν απλώς ονόματα σε μία λίστα, ήταν εμείς».

«Οι θάνατοι πλησιάζουν τις 100.000 στις ΗΠΑ, μία ανυπολόγιστη απώλεια», είναι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου, που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, περνώντας ένα ηχηρό μήνυμα, χωρίς βαρύγδουπες εκφράσεις και εντυπωσιακές φωτογραφίες, συμπληρώνοντας το με την υποτιτλο "δεν ήταν απλώς ονόματα σε μια λιστα. Ήταν εμείς".