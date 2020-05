Κοινωνία

Βγήκαν τα μαχαίρια στη Μόρια

Νέα αιματηρό περιστατικό δυο μέρες μετά τη δολοφονία μιας 23χρονης Αφγανής από συνομήλικη ομοεθνή της.

Στην εντατική και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένας 21χρονος Αφγανός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ στον καταυλισμό της Μόριας, κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με μαχαίρια με 18χρονο ομοεθνή του ο οποίος και συνελήφθη.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή είχαμε ανάλογο συμβάν, με τραγική εξέλιξη. Μια 23χρονη Αφγανή δολοφονήθηκε από συνομήλικη ομοεθνή της κατά τη διάρκεια, επίσης, σύγκρουσης με μαχαίρια. Η δολοφόνος αναζητείται από την Αστυνομία, αφού μετά το συμβάν διέφυγε στα βουνά.

Από την αρχή της χρονιάς στον καταυλισμό έχουν δολοφονηθεί, πάντα με μαχαίρι, πέντε συνολικά αιτούντες άσυλο, ενώ έχουν νοσηλευτεί περισσότεροι από 10, όλοι μαχαιρωμένοι. Δυο από τους δολοφόνους διαφεύγουν τη σύλληψη.