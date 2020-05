Οικονομία

ΥΠΑ: τι ισχύει για τις πτήσεις εξωτερικού

Πότε ξεκινάει η απελευθέρωση των πτήσεων από το εξωτερικό. Ποιες χώρες εξαιρούνται. Τι ισχύει για την προληπτική καραντίνα.

Στο πλαίσιο του σταδιακού ανοίγματος της τουριστικής περιόδου, από τις 15 Ιουνίου απελευθερώνονται οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού μόνο προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και από την 1η Ιουλίου προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Από την απελευθέρωση θα εξαιρεθούν χώρες με αρνητικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.

Οι πτήσεις εσωτερικού έχουν αρχίσει να επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς από τις 18 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία ήρθη ο περιορισμός μετακινήσεων προς την επαρχία και την Κρήτη και θα συνεχίσουν να αυξάνονται από αύριο 25 Μαΐου, οπότε θα αρθεί ο περιορισμός και προς τα υπόλοιπα νησιά και πολύ περισσότερο από την 1η Ιουνίου οπότε θα ανοίξουν τα 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία και από τις 15 Ιουνίου οπότε θα ανοίξουν και τα εποχικά ξενοδοχεία.

Πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού από 17-5-2020 έως 21-5-2020

Οι πτήσεις εξωτερικού αφορούν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», καθώς είναι το μόνο ελληνικό αεροδρόμιο στο οποίο επιτρέπονται Διεθνείς πτήσεις

Βεβαίως, ο αριθμός των πτήσεων παραμένει εξαιρετικά μειωμένος σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι την ίδια εποχή.

Ενδεικτικά την ημέρα 21-5-2020 οι πτήσεις ήταν συνολικά 108 όταν την ίδια ημέρα τον προηγούμενο χρόνο, 21-5-2019 ήταν στο σύνολο 640. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 83,125%.

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 προκύπτει ότι: Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 5.45 εκατομμύρια παρουσιάζοντας πτώση 47,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν διακινηθεί 10.4 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 63.738 (από τις οποίες 37.670 εσωτερικού και 26.068 εξωτερικού) παρουσιάζοντας πτώση 35,7 %, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 99.164 πτήσεις.

Μειωμένη κατά 99% η κίνηση τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο η μείωση στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού- εξωτερικού) άγγιξε το 99%. Οι δε αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 6.045 καταγράφοντας μείωση 99,6% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 1.380.543 επιβάτες.

Για τις αμέσως επόμενες ημέρες η εικόνα δεν αλλάζει δραματικά, δεδομένου ότι δεν θα έχει ακόμη “ανοίξει” τουριστικά η χώρα. Από την 1η Ιουνίου όμως και ιδίως από την 1η Ιουλίου, η εικόνα αυτή αναμένεται να αρχίσει να αντιστρέφεται, καθώς βάσει των νόμων της αγοράς, εφόσον υπάρξει ζήτηση θα υπάρξει και προσφορά.

Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη ζήτηση στη διεθνή αεροπορική αγορά, με αποτέλεσμα εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις εάν η πληρότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Χαρακτηριστικά, πρόσφατα ακυρώθηκε πτήση από την Ιρλανδία προς το Ελ. Βενιζέλος καθώς είχε πληρότητα μόλις 20% και κρίθηκε ασύμφορη από την εταιρεία.

Στοιχεία για πτήσεις εξωτερικού

Ακολουθούν τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία για την εβδομάδα από 25 έως 31-5-2020:

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή καθώς τα προγράμματα των εταιρειών δεν είναι σταθερά αυτή την περίοδο και επίσης εκτελούνται πολλές πτήσεις ιδιωτικές και εμπορευματικές, οι οποίες δεν απαιτούν προγραμματισμό πολλών ημερών.

ΥΠΑ: Notam για 7 χώρες

Υπενθυμίζεται ότι με στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία COVID-19 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είχε ανακοινώσει πρόσφατα συνολικά πέντε νέες Notam για επτά χώρες:

Επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59 η αναστολή όλων των πτήσεων μεταφοράς επιβατών από και προς την Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.

Παρατείνεται έως τις 14 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59 η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς της Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία.

Η απαγόρευση όλων των πτήσεων προς την Ελληνική Επικράτεια όσον αφορά την Τουρκία επεκτείνεται έως τις 14 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59.

Επιτρέπονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ), οι αφίξεις/αναχωρήσεις των διεθνών πτήσεων. Η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59.

Παραμένει σε ισχύ, έως τις 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών.

Η προληπτική καραντίνα

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την Πολιτική Προστασία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έχει επίσης εκδώσει αεροπορική οδηγία (Notam) με την οποία παρατείνεται έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59 το μέτρο της υποχρεωτικής προληπτικής καραντίνας 14 ημερών για επιβάτες (όλων των εθνικοτήτων) που φτάνουν στην χώρα μας από το σύνολο των διεθνών προορισμών.

Τα δεδομένα από την υφιστάμενη διαδικασία (τεστ, καραντίνα) δείχνουν μείωση, που τείνει προς εξαφάνιση, των εισερχομένων κρουσμάτων. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι από τις 13 μέχρι τις 21 Μαΐου, έχουν προσγειωθεί στην Αθήνα 21 πτήσεις με 2.236 επιβαίνοντες και μόνο ένα τεστ βγήκε θετικό. Από τις 19 μέχρι τις 21 Μαΐου, προσγειώθηκαν τρεις πτήσεις από Γερμανία με 548 επιβάτες, αρκετοί από τους οποίους ήλθαν transit από χώρες με έντονα επιδημιολογικά φορτία και φαινόμενα, αλλά ευτυχώς και τα 548 τεστ ήταν αρνητικά.

Εξαιρέσεις πτήσεων

Από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις (state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις (military, δεν ισχύουν οι πτήσεις αυτές για την Τουρκία), οι πτήσεις της Frontex, οι ανεφοδιασμού, οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών.

Επίσης για την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: Μέλη οικογενειών Ευρωπαίων Πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σένγκεν, υγειονομικό προσωπικό, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια visa σε Ευρωπαϊκή χώρα και χώρα Συνθήκης Σένγκεν, κυβερνητικό, διπλωματικό, στρατιωτικό, ανθρωπιστικό προσωπικό, πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από Ελληνικό Προξενείο.