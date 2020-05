Κόσμος

Ασθενής 107 ετών νίκησε τον κορονοϊό

Η υπερήλικη κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές της νόσου, αφού πέρασε και κάποιο διάστημα «στην απομόνωση».

Μια Ιρανή ηλικίας 107 ετών ανέρρωσε αφού είχε προσβληθεί από τον νέο κορονοίό, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η Σαλτανά Ακμπαρί, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Χανσαρί της πόλης Αράκ στο κεντρικό Ιράν. Πήρε εξιτήριο αφού έμεινε «κάποιο διάστημα» σε απομόνωση.

«Νίκησε τον ιό με τη βοήθεια των γιατρών και των νοσηλευτών του νοσοκομείου», μετέδωσε το Fars.

Το Ιράν είναι μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο στη Μέση Ανατολή, με συνολικά 133.521 κρούσματα και 7.359 νεκρούς.