Πολιτική

Aκάρ: Οι παρενοχλήσεις στο Αιγαίο είναι σοβαρή πρόκληση και προβοκάτσια

Αμείωτο το “γαϊτανάκι” των τουρκικών παραλογισμών και των εμπρηστικών δηλώσεων.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ σε ομιλία του στη Ναυτική βάση της Αλεξανδρέττας (Ιskenderun) Τουρκίας δήλωσε πως «οι παρενοχλήσεις στο Αιγαίο είναι σοβαρή πρόκληση και προβοκάτσια. Αυτό δεν έχει κανένα όφελος γι? αυτούς (σημ: τους Έλληνες)».

Στην ομιλία του στην φρεγάτα «Μπαρμπαρός», ο Ακάρ ανέφερε πως «παρά τις προσπάθειες για σχέσεις καλής γειτονίας και παρά την υπομονή μας, δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τις παρενοχλήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο. Αυτές είναι σοβαρή πρόκληση και προβοκάτσια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι «στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο δεν υπάρχει καμία ελπίδα επιβίωσης οποιουδήποτε σχεδίου το οποίο αγνοεί την Τουρκία. Εμείς είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με διάλογο. Επιθυμούμε λύσεις που συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο, τις ειρηνικές μεθόδους και τις πολιτικές λύσεις».

«Όμως, το να υποστηρίζουμε τις συμφωνίες, τις συμβάσεις και τις συνθήκες δεν είναι δείγμα αδυναμίας. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί απειλή πως για να υποστηρίξουμε τα ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια» κατέληξε ο Ακάρ.

Όλα αυτά, σύμφωνα με τον "Ελεύθερο Τύπο", λίγες ώρες μετά την νέα «προειδοποίηση» του Μεβλούτ Τσαβούσογλου για νέο προσφυγικό κύμα από την Τουρκία προς την Ελλάδα, μετά το τέλος της κρίσης με τον κορονοϊό.