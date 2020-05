Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: παράταση για την διόρθωση στο εμβαδόν των ακινήτων

Τι αναφέρει η Ομοσπονδία σε επιστολή της προς τον Υπ. Εσωτερικών

Εν όψει της επικείμενης λήξης την 30.6.2020, της προθεσμίας δήλωσης διόρθωσης των εμβαδών ακινήτων στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε με επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, την παράταση της προθεσμίας αυτής έως την 31.12.2020, λόγω της παρεμβολής της κρίσης του κορονοιού.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι "Η παράταση αυτή είναι απόλυτα αναγκαία, τόσο για το συμφέρον των πολιτών, που το ζητούν επίμονα, όσο και των ΟΤΑ οι οποίοι εν μέσω κρίσης απέκτησαν με την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, ένα κρίσιμο παράγοντα μόνιμης αύξησης των εσόδων τους!"



Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ



Η πρωτοφανής κατάσταση στην οποία βρέθηκε η κοινωνία και η χώρα μας κατά το τελευταίο τρίμηνο, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, που σε ένα βαθμό συνεχίζει να επηρεάζει δυσμενώς τους πολίτες και τις δραστηριότητές τους, επιβάλλει την παράταση των νομοθετημένων προθεσμιών για διάφορα ζωτικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού.

Σε ότι αφορά το Υπουργείο σας, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να παραταθεί μέχρι την 31.12.2020 η λειτουργία της απόλυτα επιτυχημένης πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για τη δήλωση διόρθωσης των Τ.Μ. των ακινήτων τους, που είναι βασισμένη στην πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για την ταυτόχρονη διαγραφή αναδρομικών οφειλών προς τους ΟΤΑ. Η παράταση αυτή είναι απόλυτα αναγκαία, τόσο για το συμφέρον των πολιτών, που το ζητούν επίμονα, όσο και των ΟΤΑ οι οποίοι εν μέσω κρίσης απέκτησαν με την πρότασή μας, ένα κρίσιμο παράγοντα μόνιμης αύξησης των εσόδων τους!

Επίσης επιμένουμε στην ανάγκη γνωστοποίησης της ρύθμισης αυτής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πλατφόρμας δηλώσεων, και στον τελευταίο ιδιοκτήτη της χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού, με την άμεση αποστολή ενημερωτικών emails από την ΑΑΔΕ προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων - κατόχους ΑΦΜ της χώρας και τους φοροτεχνικούς τους!



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ. Ταυτόχρονα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ζητούμε να προστεθούν ορισμένες δυνατότητες που λείπουν από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΚΕΔΕ, ώστε να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, χωρίς ταλαιπωρία του στις υπηρεσίες των Δήμων:

Να δηλώσει αύξηση των τετραγωνικών κοινόχρηστης παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας, που δεν απεικονίζονται στο Ε9, δηλώνοντας ότι είναι ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της συνιδιοκτησίας.

Να δηλώσει την αλλαγή χρήσης του ακινήτου του, όπως προβλέπει ο νόμος, από επαγγελματική σε κατοικία και αντίστροφα, κάτι που είναι δυνατόν στην πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων και άλλων Δήμων, αλλά δεν προβλέπεται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.

Να δηλώσει μείωση του εμβαδού του ακινήτου του, αναφέροντας και πως τεκμηριώνεται αυτή.

Να δηλώσει τα εμβαδά επιφανειών βοηθητικών χώρων πολυκατοικιών (αποθηκών, πάρκιν κλπ.) που ηλεκτροδοτούνται από την κοινόχρηστη παροχή πολυκατοικίας, είτε οι επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε έχουν ήδη προσμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων και καταβάλλονται, για αυτές, τέλη και φόρος μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως χρέωση ΤΑΠ.