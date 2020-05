Παράξενα

Πέθανε ο κροκόδειλος – θρύλος “Σατούρν” (εικόνες)

Οι θρύλοι για την προέλευση του. Για “τέλος εποχής” κάνουν λόγο οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου.

Ένας θρυλικός αλιγάτορας που είχε ζήσει τους βομβαρδισμούς στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πέθανε στην αξιοσέβαστη ηλικία των 84 ετών σε ζωολογικό κήπο της Μόσχας, οι υπεύθυνοι του οποίου έκαναν λόγο για «το τέλος μιας εποχής».

«Ο Σάτουρν (δηλαδή «Κρόνος»), ο αλιγάτορας του Μισισιπή, πέθανε από γεράματα στις 22 Μαΐου», ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος. Έφυγε «στην αξιοσέβαστη ηλικία των περίπου 84 ετών», αφού έζησε «μια μακρά και πλούσια σε γεγονότα ζωή».

Στη φύση οι αλιγάτορες ζουν περί τα 30-50 χρόνια.

Ο Σάτουρν γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1936 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Δραπέτευσε μετά τον βομβαρδισμό της 23ης Νοεμβρίου 1943, που στοίχισε τη ζωή σε πολλά άλλα ερπετά αυτού του ιδρύματος. Τρία χρόνια αργότερα τον εντόπισαν Βρετανοί στρατιώτες και τον παρέδωσαν στην τότε Σοβιετική Ένωση. Παραμένει μυστήριο πού βρισκόταν και πώς επιβίωσε εκείνη την περίοδο.

Τον Ιούλιο του 1946 ο Σάτουρν μεταφέρθηκε στη Μόσχα και σχεδόν αμέσως γεννήθηκε ένας μύθος, σύμφωνα με τον οποίο το ερπετό ανήκε στην προσωπική συλλογή του Χίτλερ.

«Ο ζωολογικός κήπος της Μόσχας είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον Σάτουρν επί 74 χρόνια και έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να τον φροντίσει με τη μέγιστη προσοχή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Σάτουρν είχε τις ιδιοτροπίες του όσον αφορά το φαγητό και λάτρευε να τον ξύνουν με μια βούρτσα. «Για εμάς, ήταν μια ολόκληρη εποχή (…) ενώθηκε μαζί μας μετά τη Νίκη (επί της ναζιστικής Γερμανίας) και γιόρτασε μαζί μας τα 75 χρόνια αυτής της Νίκης. Ήταν μεγάλη ευτυχία να βρισκόμαστε δίπλα του, να τον κοιτάζουμε στα μάτια. Ελπίζουμε να μην τον απογοητεύσαμε», καταλήγει ο ζωολογικός κήπος στην ανακοίνωσή του.