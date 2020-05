Κοινωνία

Οδηγός μιλούσε στο κινητό και “καρφώθηκε” σε στύλο της ΔΕΗ (εικόνες)

Σοκ από τις εικόνες μετά την πρόσκρουση. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες Οι μαρτυρίες για την γυναίκα που κρατούσε το τιμόνι.

«Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το ατύχημα που έγινε το βράδυ του Σαββάτου, στην Λ.Μαραθώνος, λίγο μετά την Αγία Βαρβάρα, στο ύψος του Ν. Βουτζά.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η 25χρονη οδηγός του αυτοκινήτου μιλούσε στο κινητό και έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ, ευτυχώς χωρίς να αποβεί μοιραίο για την ζωή της.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο κινητήρας του αυτοκινήτου έχει φτάσει στο ταμπλώ. Επί τόπου βρέθηκαν δυο μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα και ένα μικρό, λόγω της διαρροής βενζίνης από το αυτοκίνητο.

Η νεαρή οδηγός ,κάτοικος Ν.Μάκρης, βγήκε μόνη της από το ολοσχερώς διαλυμένο αυτοκίνητο, αλλά μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους. Μάλλον είχε άγιο!

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι του Νίκου Πετράκη ο οποίος μας έδωσε και τις πληροφορίες για το ατύχημα», αναφέρει το rpn.gr