Κοινωνία

Έβρος: Έλληνας βούτηξε στον ποταμό και κολύμπησε έως την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αποκαλύφθηκε το... ένοχο μυστικό του. Έρευνες από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας.

Κολύμπησε έως την Τουρκία για να γλυτώσει τη σύλληψη...

Στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην παρέβρια περιοχή των Μαρασίων Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 53 κιλά χασίς. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος Έλληνα για διακίνηση, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και παράνομη έξοδο από τη χώρα.

Αναλυτικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων που αφορούσαν τη μεταφορά ναρκωτικών και εξαγωγή τους από τη χώρα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν τον κατηγορούμενο να μεταβαίνει με δίκυκλο μοτοποδήλατο, σε παρέβρια περιοχή των Μαρασίων Έβρου, όπου παρέλαβε από σημείο απόκρυψης (καβάντζα) πέντε συσκευασίες που περιείχαν μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και τις μετέφερε στην όχθη του ποταμού, προκειμένου να τις παραλάβει άγνωστος συνεργός του προερχόμενος από την Τουρκία.

Ο δράστης, αντιλαμβανόμενος την αστυνομική παρουσία, εγκατέλειψε στο σημείο τα ναρκωτικά, έπεσε στο ποτάμι και κολύμπησε έως το τούρκικο έδαφος, διαφεύγοντας τη σύλληψη.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν πέντε συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 53 κιλών και 646 γραμμαρίων, καθώς και το δίκυκλο μοτοποδήλατο που χρησιμοποίησε ο δράστης. Την προανάκριση και τις έρευνες ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας.