Γενοκτονία των Ποντίων: Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Σύνταγμα (εικόνες)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής και την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης και των κομμάτων.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε η υπασπιστής Πολεμικού Ναυτικού Υποπλοίαρχος Κ. Πορόγλου, την Κυβέρνηση ο Υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος, την Περιφέρεια Αττικής ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, τη Βουλή ο Αντιπρόεδρος Α. Μπούρας, τις Ένοπλες Δυνάμεις ο Επιτελάρχης Ι. Γκοντικούλης, τον Δήμο Αθηναίων ο Αντιδήμαρχος Ε. Κολλάτος και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο συντονιστής της Σ. Κοκκινάκης, ενώ παρούσα ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ε. Δουνδουλάκη.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γ. Βαρυθυμιάδης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων Χ. Δημόπουλος.

«Η 19η Μαΐου 1919 αποτελεί μια ημέρα θλίψης και περισυλλογής. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας καθώς 353.000 Έλληνες δολοφονήθηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ και τους Νεότουρκους. Ο τουρκικός εθνικισμός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας οδήγησε στη φυσική εξόντωση, τον αφανισμό, τον εκτοπισμό και την εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες στη Μικρά Ασία. Αυτά τα χώματα ποτίστηκαν με αίμα αθώων Ελλήνων. Κανείς δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται. Οι εκδηλώσεις μνήμης, όπως και η ανάρτηση του πανό στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας αποτελούν ελάχιστη ένδειξη τιμής στους Πόντιους μας. Καταθέτουμε το σεβασμό μας στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων και δίνουμε μια υπόσχεση να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη διατήρηση της ιστορικής μας συνείδησης. Αποτελεί ελάχιστο χρέος μας, απέναντι σε όλα τα αθώα θύματα, να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορική και πολιτιστική τους κληρονομιά», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.