Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: συμβιβαστική πρόταση από την Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΕ επιχειρεί να “γεφυρώσει” τις διαφορές του “Κουαρτέτου Λιτότητας” με Μέρκελ και Μακρόν.

Πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα χρήματα από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανασυγκρότηση από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού θα πρέπει να διατεθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων, φέρεται ότι θα καταθέσει κατά την συνεδρίαση της, την ερχόμενη Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρουν σήμερα καλά πληροφορημένοι κύκλοι από τις Βρυξέλλες στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ).

Με τον τρόπο αυτό, όπως τονίζεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινούμενη συμβιβαστικά, θα προτείνει ένα "μείγμα", αφενός της πρότασης του Ταμείου Ανάκαμψης του Γάλλου προέδρου και της Γερμανίδας καγκελάριου με επιχορηγήσεις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, και αφετέρου της "Αντιπρότασης" των τεσσάρων χωρών (Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία), οι οποίες, με επικεφαλής τον Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς, απορρίπτουν το Ταμείο Ανάκαμψης, ζητώντας να υπάρξουν μόνον επιστρεπτέα δάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι η συμβιβαστική πρότασή της θα είναι επίσης αποδεκτή από τους τέσσερις "Frugals ", δήλωναν οι ίδιοι κύκλοι στο ΑΡΑ, χρησιμοποιώντας το αγγλικό επίθετο με το οποίο αυτοπροσδιορίζονται οι τέσσερις χώρες της "Αντιπρότασης".

Στις Βρυξέλλες, δεν υπήρξε επιβεβαίωση για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι οι "καθαροί πληρωτές" διαπραγματεύονται στο παρασκήνιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιθανές εκπτώσεις των συνεισφορών.

Σε Σύνοδο Κορυφής για τον κοινοτικό προϋπολογισμό τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είχε προτείνει έκπτωση, μεταξύ άλλων, για την Αυστρία, ωστόσο, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αποτυχία της Συνόδου.

Την Τετάρτη, εκτός από την πρόταση για το ταμείο ανασυγκρότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει επίσης να υποβάλει πρόταση για το νέο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή για τον κοινοτικό προϋπολογισμό μεταξύ 2021 έως 2027, ο οποίος έχει προσαρμοστεί στην κρίση του κορονοϊού.

Και σε αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές για να υποστηρίξουν με αυτές συγκεκριμένα την ανοικοδόμηση μετά την κρίση του κορονοϊού, ιδίως για τους τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί περισσότερο.

Μετά από διαμάχη για κοινά κορονο-ομόλογα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν ότι το προγραμματιζόμενο ταμείο ανασυγκρότησης θα πρέπει να τροφοδοτείται από δάνεια που θα λάβει η Επιτροπή. Για να καταστεί δυνατός αυτός ο δανεισμός, και ως εκ τούτου το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα από το τρέχον 1,2%, στο 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Στην "Αντιπρόταση Κουρτς", σε μορφή εγγράφου κοινής θέσης, που δημοσίευσε χθες η Αυστριακή Καγκελαρία στη Βιέννη, οι τέσσερις χώρες, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, τονίζουν ότι η επείγουσα βοήθεια για τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού, πρέπει να είναι εφάπαξ και να περιορίζεται σε δύο χρόνια, και ότι οι ίδιες θέλουν να βοηθήσουν με δάνεια με ευνοϊκούς όρους.