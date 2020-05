Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: - ΕΚΑΒ: Επιχειρησιακό πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας στα νησιά

Πότε και από ποια νησιά ξεκινά το πρώτο στάδιο του προγράμματος ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης και ασκήσεων «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.».

Πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης και ασκήσεων για την διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών SARS-CoV-2, από τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τα στελέχη των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων και υπηρεσιών της νησιωτικής χώρας, θα πραγματοποιήσει το ΕΚΑΒ, βάσει του πανελλαδικού σχεδίου δράσης του σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υγειονομικών σχηματισμών και τον συντονισμό της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Με βασικό γνώμονα την επερχόμενη σταδιακή άρση των μέτρων για τον Τουρισμό και την απαιτούμενη προστασία της δημόσιας υγείας των επισκεπτών, αλλά και των κατοίκων των τουριστικών προορισμών της νησιωτικής Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) και το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΕΚΑΒ, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης και ασκήσεων με το κωδικό όνομα «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.» (Stay Alert Fully Educated), το οποίο απευθύνεται (κατά κύριο λόγο) στα υγειονομικά στελέχη των νησιών του Αιγαίου (νησιά που διαθέτουν Νοσοκομεία και κυρίως Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία) αλλά και στα στελέχη των κατά τόπους εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών, αλλά και πλωτών διακομιδών (Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή). Ο βασικός στόχος του προγράμματος ΕΚΑΒ be S.A.F.E. είναι να διασφαλιστεί η ετοιμότητα αλλά και η επάρκεια των γνώσεων όλων των στελεχών των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των Λιμενικών, των εμπλεκόμενων στελεχών Περιφερειακής ή και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α., σχετικά με την τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας, αλλά και στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (ανά περίπτωση) για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών κατά το χρονικό στάδιο πριν την ασφαλή διακομιδή ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού SARS-CoV-2, σε νοσοκομείο αναφοράς Covid-19.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας ο Βασίλης Κικίλιας ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να επισκεφτεί τις υγειονομικές δομές των νησιών της χώρας, καθώς εχει θέσει το ΕΚΑΒ σε αυξημένη ετοιμοτητα. Όπως έλεγαν οι ίδιες πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας «ο Βασίλης Κικίλιας την περίοδο του κορονοϊού, επισκέφτηκε τα 12 από τα 13 νοσοκομεία αναφοράς ενώ το ΕΚΑΒ διενήργησε πάνω από 30 ασκήσεις μεταφοράς πιθανών κρουσμάτων, πριν έρθει στη χώρα μας», έτσι όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές το υπουργείο Υγείας συνεχίζει «με αυτό το -εκ των πραγμάτων πετυχημένο «δόγμα» πως η πρόληψη είναι ανώτερη της θεραπείας» και ο κ. Κικίλιας, όπως σημείωναν «προχωρά σε μια ακόμη δύσκολη αποστολή -αυτή της έγκαιρης προετοιμασίας των νησιωτικών υγειονομικών δομών».

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.» θα ξεκινήσει στις 26 Μαΐου 2020 και θα περιλαμβάνει τα εξής Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας:

Τρίτη 26/5/2020

Άφιξη της επιχειρησιακής ομάδας του ΕΚΑΒ στην Σύρο, πραγματοποίηση ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων του Υγειονομικού προσωπικού του Νοσοκομείου Σύρου, αλλά και των στελεχών του Λιμεναρχείου Σύρου στη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού SARS-CoV-2.

Τετάρτη 27/5/2020

Πραγματοποίηση ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων του Υγειονομικού προσωπικού του ΚΥ Τήνου, του ΚΥ Μυκόνου, αλλά και των στελεχών των κατά τόπους Λιμεναρχείων στη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού SARS-CoV-2.

Πέμπτη 28/5/2020

Πραγματοποίηση ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων του Υγειονομικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείο-ΚΥ Υγείας Νάξου, του ΚΥ Πάρου, του Περιφερειακού Ιατρείου Αντιπάρου, αλλά και των στελεχών των κατά τόπους Λιμεναρχείων στη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού SARS-CoV-2.

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.», θα πραγματοποιηθεί υπό την επιχειρησιακή επίβλεψη του Προέδρου του ΕΚΑΒ Παπαευσταθίου Νίκου και του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ.) Ροϊλού Χρήστου, ενώ θα παραβρεθεί η Γενική Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας Καλογήρου Χριστιάνα.

Το πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.», θα συνεχιστεί σε ανάλογους Υγειονομικούς σχηματισμούς (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) και Λιμεναρχεία στην Αλόννησο, στην Αμοργό, στην Ανάφη, στην Αστυπάλαια, στη Θάσο, στην Ιθάκη, στην Ίο, στη Κάρπαθο, στη Κάσο, στη Κίμωλο, στο Κουφονήσι, στους Λειψούς, στη Μεγίστη, στη Μήλο, στη Νίσυρο, στους Παξούς, στη Πάτμο, στη Σαμοθράκη, στη Σέριφο, στη Σίκινο, στη Σίφνο, στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στη Σκύρο, στη Σύμη, στη Τήλο, στη Φολέγανδρο κ.α.

Παράλληλα όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία, αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του εκάστοτε έκτακτου περιστατικού SARS-CoV-2 (ύποπτου ή επιβεβαιωμένου), θα είναι αναρτημένα σε ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ από όπου, ανά πάσα χρονική στιγμή (24 ώρες το 24ώρο), τα εμπλεκόμενα υγειονομικά αλλά και επιχειρησιακά στελέχη από όλη την Ελλάδα θα έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης του αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού.

Το πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων «ΕΚΑΒ be S.A.F.E.» θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020, ενώ οι μετακινήσεις των επιχειρησιακών ομάδων του ΕΚΑΒ, προς τους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, θα πραγματοποιηθούν με τη συνδρομή (όπου απαιτηθεί) των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.