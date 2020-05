Κόσμος

Κορονοϊός: "Απαγορευτικό" στα ταξίδια εκτός Γαλλίας το καλοκαίρι

Η γαλλική κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ταξιδέψουν οι πολίτες στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι και συνιστά να κάνουν τις διακοπές τους στη Γαλλία, δήλωσε, την Κυριακή, η υπουργός Περιβάλλοντος Ελιζαμπέτ Μπορν.

Έχει, ήδη, προηγηθεί δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι είναι απίθανο να μπορέσουν οι συμπατριώτες του να κάνουν διακοπές σε μακρινούς προορισμούς φέτος και ότι ακόμη και τα ταξίδια εντός της Ευρώπης θα πρέπει να είναι περιορισμένα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Η Μπορν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, είπε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν θα χαλαρώσει το μέτρο για τις εγχώριες μετακινήσεις. Σήμερα οι Γάλλοι επιτρέπεται να ταξιδεύουν σε απόσταση έως 100 χιλιομέτρων από το σπίτι τους.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι τα πάρκα στο Παρίσι θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστά, επειδή η πρωτεύουσας παραμένει στην «κόκκινη ζώνη» της πανδημίας. Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη να ανοίξουν τα πάρκα επειδή οι Παριζιάνοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε διαμερίσματα χωρίς κήπους, τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από τα κλειστά πάρκα, όπου είναι δύσκολο να τηρηθούν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.