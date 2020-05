Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δύο νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πως εξελίσσεται η εξάπλωση της επιδημίας στην χώρα. Πόσοι παραμένουν διασωληνωμένοι. Πόσοι βγήκαν νικητές απο την Εντατική.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 02 (δύο) νέα κρούσματα του SARS-CoV-2, όπως ανακοίνωσε ο λοιμωξιολόγος και Διευθυντής Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Υποπτέραρχος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός απολογισμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.878, εκ των οποίων το 55,2% αφορά άνδρες. Από αυτά, 626 (21,8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.635 (56,8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Συνολικά, 19 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 70 έτη. Οι 6 (33,6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 82,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Μέχρι σήμερα, 100 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πάρει εξιτήριο από τις ΜΕΘ.

Τέλος, δεν καταγράφηκε κάποιος θάνατος το τελευταίο 24ώρο. Ο αριθμός των θυμάτων από επιπλοκές της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 171.Οι 50 ήταν γυναίκες (29,2%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανούντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 94,7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα η/και ηλικία 70 ετών και άνω

Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά 153.963 κλινικά δείγματα.