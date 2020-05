Οικονομία

Κορονοϊός: Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές έως 31 Μαΐου

Κλειστές παραμένουν μια σειρά από ιδιωτικές επιχειρήσεις προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 32008/23.5.2020 με την οποία προβλέπονται οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Σύμφωνα με την απόφαση επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Π.Α.Ε., που μετέχουν στην Super League l, αλλά παραμένουν κλειστές μια σειρά ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι κινηματογράφοι, τα catering και τα μουσεία.

Αναλυτικά η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 5510). Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, εκτός εάν διαθέτει ανεξάρτητη για το κοινό είσοδο (ΚΑΔ 56.10.11.02). Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04). Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ 56.10.19.05). Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου η κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06). Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.09). Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56.29.20.02). Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04). Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05). Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00), β) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ 56.30.10.04), γ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06), δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07), ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και στ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630]. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810]. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103). Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200]. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων εξαι-ρουμένων των υπηρεσιών πίστας καρτ (93.11.10.04) [ΚΑΔ 9311]. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319]. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παράλιων (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05]. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05). Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94.99.16.02). Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας με εξαίρεση τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604]. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96.09.19.06). Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09). Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12). Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ)

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αναβατήρων (τελεφερίκ).

Από την απαγόρευση εξαιρείται ο αναβατήρας (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, ο οποίος, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες.

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο δρομολογίων την ημέρα του αναβατήρα και ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ, καθώς και εντός των καμπίνων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπίνων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των εργαζομένων-επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Ο δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Κατ' εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Κατ' εξαίρεση των απαγορεύσεων, από τις 25.5.2020 επιτρέπεται:

Η λειτουργία όλων των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και αθλούμενους ηλικίας 13 ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007). Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ' απόλυτη προτεραιότητα. Η λειτουργία όλων των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) αποκλειστικά και μόνον από αθλητές σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. ηλικίας 13 ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007). Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ' απόλυτη προτεραιότητα. Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας 13 ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για προπονητικούς σκοπούς. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων. Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας 13 ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007). Στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού ορίζονται υποχρεωτικά στις περιοχές μόνιμου ελλιμενισμού των σκαφών.

2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League l).

3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ, παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων.

4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

5. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.

6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού.

Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Κατά το ίδιο διάστημα, δηλαδή 25 - 31 Μαΐου 2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:

Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5610 και ΚΑΔ 5630, εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Η έννοια του υπαίθριου και του ημιυπαίθριου χώρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών κατ' εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90). Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας. Επιτρέπεται οποιασδήποτε εργασία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ» που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών της. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β' 1275).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19:

Στάδια στίβου

80 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του σταδίου)

Γήπεδα ποδοσφαίρου

Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11: 60 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 7 X 7: 30 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 5 X 5: 20 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)

Λοιπές εγκαταστάσεις

Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης: 20 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου)

Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ.: 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ.

1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και

1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ.

Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια

1 άτομο ανά 30 τ.μ. (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου)

Ανοικτά κολυμβητήρια

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25: Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20: Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25: Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15: Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 άτομα συνολικά

Κλειστά Κολυμβητήρια

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25: Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20: Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25: Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15: Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 άτομα συνολικά

Χρήση μπάλας και λοιπών οργάνων

Επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο ατομικής προπόνησης, με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής.