Βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι): διόρθωση με διαδερμική τεχνική τρίτης γενιάς στο Metropolitan Hospital

Γράφει ο Ευάγγελος Ευαγγέλου, Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital.

Το κότσι. Όσοι δεν το έχουν το θεωρούν πρόβλημα αισθητικό. Και είναι. Αλλά όχι μόνο. Ενοχλεί, πονάει, εμποδίζει, ταλαιπωρεί… Οι πάσχουσες ? απαντά περισσότερο σε γυναίκες ? το ξέρουν καλά. Γι` αυτό είναι καλό να διορθώνεται. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τη διαδερμική τεχνική τρίτης γενιάς που, στα κατάλληλα χέρια, εγγυάται διόρθωση χωρίς τα μειονεκτήματα των προηγούμενων γενιών της τεχνικής.

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι) είναι η επί τα εκτός παρεκτόπιση του μεγάλου δακτύλου στον άκρο πόδα.

Είναι μια σύνθετη παραμόρφωση της πρώτης ακτίνας, που συνοδεύεται συνήθως από παραμορφώσεις και συμπτώματα στα υπόλοιπα δάκτυλα

Η πάθηση είναι αρκετά συχνή σε νέα άτομα και ειδικότερα σε γυναίκες. Εκτός από τη δυσμορφία του ποδιού προκαλεί δυσχέρεια στην υπόδηση, εύκολη κόπωση και συχνά πόνο.

Διαδερμική τεχνική τρίτης γενιάς: η διαφορά

Η διόρθωση του βλαισού μέγα δακτύλου (κότσι) γίνεται με τη διαδερμική τεχνική τρίτης γενιάς. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία (block) στο τμήμα του ποδιού που χειρουργείται μέσω οπών ελαχίστων χιλιοστών (2-3mm). Η διόρθωση συγκρατείται με ειδικές βιοσυμβατές βίδες τιτανίου για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς υποτροπή, ώστε να αποφεύγονται οι αποτυχίες της παλαιότερης (πρώτης γενιάς) διαδερμικής τεχνικής. Ας σημειωθεί δε ότι η διαδερμική τεχνική τρίτης γενιάς είναι η πιο σύγχρονη αντιμετώπιση, ενώ δεν γίνεται αντιμετώπιση του προβλήματος με laser όπως, πολλές φορές, λέγεται παραπλανητικά.

Τα πλεονεκτήματα

Ο ασθενής περπατάει αμέσως μετά το χειρουργείο με το ειδικό μετεγχειρητικό υπόδημα χωρίς γύψο ή πατερίτσες.

Εάν η παραμόρφωση είναι και στα δύο πόδια η αντιμετώπιση γίνεται στο ίδιο χειρουργείο.

Δεν απαιτείται νοσηλεία.

Ο μετεγχειρητικός πόνος ελέγχεται αποτελεσματικά με σύγχρονες τεχνικές αναισθησίας-μπλοκ.

Oι μετακινήσεις επιτρέπονται αλλά συνιστάται το χειρουργημένο πόδι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα σε ανάρροπη θέση (σήκωμα του ποδιού πιο ψηλά από τον γοφό, με την ανάλογη στήριξη) για τις πρώτες μέρες.

Η τεχνική και ο χειρουργός

Υπάρχουν οι πολύ απλές περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μαζί με τον βλαισό μέγα δάκτυλο υπάρχουν στο πόδι και άλλες παραμορφώσεις όπως είναι η σφυροδακτυλία, οι εξοστώσεις, οι τύλοι (κάλοι), τα εξαρθρήματα των δακτύλων κτλ., και πρέπει να διορθώνονται και αυτές για την επίτευξη βέλτιστου και λειτουργικού αισθητικού αποτελέσματος. Υπάρχουν περιπτώσεις βαριων παραμορφώσεων για τις οποίες απαιτείται τροποποίηση της τεχνικής. Σε όλες τις περιπτώσεις, από την πιο απλή μέχρι την πιο βαριά, αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι η «κατά γράμμα» εφαρμογή μιας μοντέρνας τεχνικής αλλά η εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η εμπειρία του χειρουργού στη χειρουργική του ποδιού και της ποδοκνημικής.

Η τεχνική και το θεραπευτήριο

Η επέμβαση διόρθωσης του βλαισού μεγάλου δακτύλου (κότσι) με τη διαδερμική τεχνική τρίτης γενιάς πραγματοποιείται στο Metropolitan Hospital με ιδιαίτερη επιτυχία ανεξαρτήτως ηλικίας, μέσα σε ένα πλαίσιο ευλαβικής τήρησης των διεθνών προδιαγραφών της χειρουργικής ποδιού.

