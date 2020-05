Υγεία - Περιβάλλον

Η σημασία της παρακολούθησης του διαβήτη και των επιπλοκών του στην εποχή του κορονοϊού

Γράφει ο Δρ. Α. Μελιδώνης, Συντονιστής Διευθυντής Διαβητολογικού κέντρου, Metropolitan Hospital, Γενικός γραμματέας Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας.

Η αποφυγή του ιατρικού ελέγχου από το άτομο με διαβήτη λόγω προφύλαξης από τον κορωνοϊό, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των καρδιαγγειακών επιπλοκών, ενώ η έλλειψη θεραπείας για τη χρόνια υπεργλυκαιμία ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. O Δρ. Α. Μελιδώνης, Συντονιστής Διευθυντής Διαβητολογικού κέντρου του Metropolitan Hospital μας ενημερώνει.

Ο νέος κορονοϊός SARS-COV-2 και η συνεπαγόμενη από αυτό νόσος COVID19 είναι παγκόσμια οι αδιαφιλονίκητοι αρνητικοί πρωταγωνιστές της υγειονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας του 2020, για τους εξής λόγους:

Γιατί ο SARS-COV-2 είναι εξαιρετικά λοιμογόνος-μεταδοτικός ιός.

Γιατί ο SARS-COV-2 είναι τοξικός και επικίνδυνος ιός με συνέπεια η νόσος COVID19 να είναι υπεύθυνη για περισσότερους από 200.000 θανάτους παγκόσμια (τέλη Απριλίου 2020).

Γιατί δεν έχουν μέχρι τώρα επικυρωθεί τεκμηριωμένα αποτελεσματικές και ασφαλείς αγωγές αντιμετώπισης της νόσου.

Συντηρείται μία αγωνία-άγχος-φόβος απέναντι στην νόσο που καλπάζει και τα όπλα μας είναι μέχρι στιγμής ανεπαρκή ή έστω όχι επαρκώς προσδιορισμένα και ελεγμένα. Επενδύουμε όλοι στα μέτρα προφύλαξης, κοινωνικής απομόνωσης, ατομικής υγιεινής και προσβλέπουμε στο εμβόλιο που μέχρι να γίνει πραγματικότητα θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα μέτρα προφύλαξης είναι μονόδρομος σε αυτή την φάση και ιδιαίτερα στα άτομα με διαβήτη, τα οποία ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες» και γιατί η υπεργλυκαιμία (το αυξημένο σάκχαρο, χαρακτηριστικό των ατόμων αυτών) απορρυθμίζει, αποδιοργανώνει το ανοσιακό σύστημα του οργανισμού και τον καθιστά ευάλωτο στην εισβολή του ιού. Eπίσης, ο διαβήτης σχετίζεται ισχυρά με ποικίλες συστηματικές διαταραχές- επιπλοκές από πλείστα όσα όργανα του οργανισμού. Οι χρόνιες οργανικές επιπλοκές που παρουσιάζουν τα άτομα με διαβήτη ευοδώνουν την αναβάθμιση της νόσου COVID19 από μία απλή ίωση σε μία σοβαρή για την υγεία επικίνδυνη κατάσταση με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, ανάγκη μηχανικής υποστήριξης του αναπνευστικού (διασωλήνωση) και ενδεχομένως και θανατηφόρων επεισοδίων.

Οι μελέτες και ο αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών

Σε αμερικανική μελέτη οι ασθενείς με COVID19 που είχαν διαβήτη και παρουσίασαν αναμενόμενη υπεργλυκαιμία (λόγω της νόσου, του stress, της φλεγμονής που υφέρπει στα άτομα με διαβήτη) κατά τη νοσηλεία (σάκχαρα >180mg%) είχαν τετραπλάσιο κίνδυνο θνησιμότητας σε σχέση με τους μη διαβητικούς με COVID19, ενώ οι ασθενείς με COVID19 που παρουσίασαν υπεργλυκαιμία στη νοσηλεία και δεν είχαν γνωστό διαβήτη παρουσίασαν επταπλάσιο κίνδυνο θνησιμότητας!

Σε μελέτη από την Κίνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο JAMA οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα νοσηλείας 44.000 ασθενών με COVID19. Oι διαβητικοί παρουσίασαν θνησιμότητα 7,3% έναντι 2,3% του συνολικού δείγματος ασθενών με COVID!

Οι χρόνιες οργανικές επιπλοκές του διαβήτη, η αυξημένη θρομβογόνος κατάσταση και η χρόνια φλεγμονή του διαβήτη φαίνεται ότι αποτελούν το παθοφυσιολογικό υπόστρωμα για την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα των διαβητικών ασθενών με COVID19.

Σε Αγγλική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο Cardiovascular diabetology, 105.000 ασθενών νεοδιαγνωσμένων με διαβήτη, στον πρώτο χρόνο όσοι δεν επισκέφθηκαν γιατρό και είχαν υψηλά σάκχαρα παρουσίασαν σε πενταετία παρακολούθησης αυξημένο κατά 70% κίνδυνο εμφάνισης εμφραγμάτων, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικών επεισοδίων. Άρα ακόμη και μικρός χρόνος μη παρακολούθησης οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

Στην εποχή του κορωνοϊού τα άτομα με διαβήτη είναι σε καραντίνα στο σπίτι. Δεν εξετάζονται από το γιατρό τους, δεν κάνουν τις αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε να διαγνωσθεί οποιαδήποτε επιπλοκή και να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Και αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της Ελληνικής πραγματικότητας. Πρόσφατη δημοσίευση (Medscape 27/04/2020) από την Αμερική διαπιστώνει μείωση κατά 70% των επισκέψεων των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και οι συγγραφείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην υγεία τους.

Ο μεγάλος προβληματισμός

Μήπως ο αυστηρός εγκλεισμός, η μονομερής απασχόληση με την προφύλαξη από τον κορωνοϊό οδηγήσει στην αλματώδη αύξηση των καρδιαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη (που συνδέονται με φοβερά αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας); Ενώ συγχρόνως η χρόνια υπεργλυκαιμία (λόγω μη επίσκεψης και ελέγχου από το γιατρό) αποτελεί πρόσφορο έδαφος για αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον κορωνοϊό τον οποίο προσπαθεί να αποφύγει;

Συμπερασματικά, η προφύλαξη του ατόμου με διαβήτη πρέπει να έχει δύο κατευθύνσεις δράσης. Πρώτον, συνέχιση λήψη των προφυλακτικών μέτρων. Δεύτερον, άμεσα και κατά τακτά διαστήματα ιατρική επίσκεψη και διενέργεια των εξετάσεων ώστε να ρυθμισθεί το σάκχαρο και να αντιμετωπιστούν οι επιπλοκές, αυτές που τώρα και μακροπρόθεσμα, μπορούν να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του.

Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να βλέπουν και το δέντρο (προφύλαξη από τον κορωνοϊό) και το δάσος (ρύθμιση διαβήτη και επιπλοκών). Με αυτές τις προϋποθέσεις και μόνο θα έχουν βάσιμες ελπίδες να τερματίσουν νικητές στον ιδιότυπο μαραθώνιο υγείας που όλοι μας τρέχουμε το διάστημα αυτό.

