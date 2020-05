Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Περισσότερα από 150 κρούσματα συνδέονται με εκκλησίες

Ανεστάλη η λειτουργία πολλών Ναών. Ακυρώθηκαν και μουσουλμανικές γιορτές για το Ραμαζάνι...

Τα 107 έφθασαν τα κρούσματα κορονοϊού που συνδέονται με συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία σε εκκλησία της Φρανκφούρτης, με τις αρμόδιες αρχές να κάνουν λόγο για «αυξητική τάση» του αριθμού. Επιπλέον 42 κρούσματα σε άλλες εκκλησίες του κρατιδίου.

Όπως διευκρίνισε η διευθύντρια της υγειονομικής υπηρεσίας του δήμου της Φρανκφούρτης Ρενέ Γκότσαλκ, ένα από τα άτομα που βρέθηκαν θετικά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι υπόλοιποι δεν παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα και παραμένουν στο σπίτι τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Ανάλογη είναι η κατάσταση στις πόλεις Χάναου και Βετεραουκράις της Έσσης, όπου έχουν διαπιστωθεί 42 κρούσματα που αποδίδονται σε συμμετοχή σε Θεία Λειτουργία, με έξι άτομα να νοσηλεύονται σε κλινική της περιοχής. Το γεγονός οδήγησε σήμερα σε νέα αναστολή της λειτουργίας πολλών ναών στο κρατίδιο, οι οποίοι είχαν αρχίσει να λειτουργούν από την 1η Μαΐου, με νέους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Στο ίδιο πνεύμα ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες για σήμερα μουσουλμανικές γιορτές για το τέλος της νηστείας του Ραμαζανίου – τουλάχιστον σε όποιες περιπτώσεις επρόκειτο να λάβουν μέρος περισσότερα από 100 άτομα.