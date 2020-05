Οικονομία

Κορονοϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Νουριέλ Ρουμπινί

Ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος ήταν ο μόνος που είχε προβλέψει την οικονομική κρίση του 2008...

Παρατεταμένη ύφεση και αργή ανάκαμψη από τον κορονoϊό "βλέπει" ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί.

Γνωστός ως Dr Doom για τις ζοφερές προβλέψεις του, ο καθηγητής Ρουμπίνι, ο μόνος που είχε προβλέψει την οικονομική κρίση του 2008 προβλέπει ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας που δεν θα επιστρέψουν μετά από αυτήν την κρίση. Ακόμα κι αν η παγκόσμια οικονομία ανακάμψει φέτος, η ανάκαμψη θα είναι "αναιμική" λέει ο Ρουμπινί και προειδοποιεί για μια "άνευ προηγουμένου" ύφεση που θα διαρκέσει μια δεκαετία.

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια έως ότου δούμε την απότομη πτώση, είπε στο πρόγραμμα Talking Asia του BBC από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. "Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκαν τρία χρόνια, ούτε τρεις μήνες.

Σε τρεις εβδομάδες υπήρχε μια ελεύθερη πτώση στα πάντα. Ο Νουριέλ Ρουμπινί επανέλαβε ότι οποιαδήποτε ανάκαμψη θα έχει τη μορφή αυτού που οι οικονομολόγοι αποκαλούν "U" ή ακόμα και "κάτι πιο κοντά σε L" – αυτό που αποκαλεί "Greater Depression".

Η ανάκαμψη σε σχήμα U σημαίνει ότι η ανάπτυξη θα πέσει και θα αυξηθεί μόνο μετά από παρατεταμένη περίοδο αργής ή καθόλου ανάπτυξης. Η ανάκαμψη σε σχήμα L – πέφτει απότομα και μένει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται στο πόσες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί τόσο στις πλούσιες όσο και στις φτωχές χώρες, ως αποτέλεσμα μαζικών lockdown για την καταπολέμηση του ιού.

Η προειδοποίηση Ρουμπινί έρχεται καθώς τα κρούσματα του COVID-19 ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια, με πολλές χώρες να φοβούνται ένα νέο κύμα της πανδημίας την ώρα που αγωνίζονται να ανοίξουν ξανά τις οικονομίες τους.

"Ωστόσο, η αναδυόμενη Ασία θα έχει καλύτερη ανάπτυξη από τις "άλλες προηγμένες οικονομίες". Αλλά θα υπάρξει μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, και πολλές ασιατικές χώρες θα αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

"Κάθε ένας από αυτούς θα πει στον υπόλοιπο κόσμο, είτε είστε μαζί μας είτε εναντίον μας", λέει. "Είτε χρησιμοποιείτε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μου, τα 5G μου, τις τεχνολογίες μου, τη ρομποτική μου. Ή χρησιμοποιείτε αυτά του αντιπάλου μου. Επομένως θα υπάρξει ένας πιο διαιρεμένος κόσμος"...