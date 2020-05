Κοινωνία

Κόκκαλης στον ΑΝΤ1: Πρέπει να φύγει τώρα η δομή φιλοξενίας από το Κρανίδι (βίντεο)

«Κραυγή αγωνίας» από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πόρτο χέλι για την κατάσταση στην περιοχή και τους φόβους των κατοίκων μετά το νέο κρούσμα κορονοϊού.