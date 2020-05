Κοινωνία

Κορονοϊός: Οργή στο Κρανίδι με τις κυβερνητικές παλινωδίες για την δομή μεταναστών (εικόνες)

Για υγειονομική βόμβα κάνουν λόγοι οι κάτοικοι, μετά το νέο κρούσμα. Τεράστια η οικονομική ζημιά στην περιοχή. “Τρόμος” για τις επιπτώσεις νέας καραντίνας. Σε κίνδυνο ο τουρισμός και τεράστιες επενδύσεις.

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι και οι φορείς στην Ερμιονίδα, μετά από τον εντοπισμό νέου κρούσματος κορονοϊού, λίγες ώρες μετά την λήξη της καραντίνας, στο ξενοδοχείο που φιλοξενεί μετανάστες. Όπως λένε, ο αρμόδιος Υπουργός, Νότης Μηταράκης πριν από λίγο καιρό είχε χαρακτηρίσει ως ακατάλληλη αυτή την δομή και είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση της.

Οι κάτοικοι δρομολογούν κινητοποιήσεις για τις επόμενες μέρες, καθώς ξεκινάει η τουριστική σεζόν και απειλείται η εικόνα και η οικονομία της περιοχής, που έχει διεθνή τουριστική εμβέλεια και φιλοξενεί επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Κύμα αγανάκτησης στην Ερμιονίδα

Την ώρα που τα καταστήματα εστίασης ετοιμάζονται για την επαναλειτουργία τους μετά από περισσότερους από δύο μήνες, λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου σε ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια ελληνικής γης, ολόκληρη η περιοχή και οι κάτοικοί της βρίσκονται στη δίνη μιας αδικαιολόγητης έκθεσης στην πανδημία.

Κάτοικοι, φορείς και επαγγελματίες της Ερμιονίδας βγήκαν ήδη στον δρόμο, διαμαρτυρόμενοι διότι στην δομή που έπρεπε να είχε ήδη εκκενωθεί, παρουσιάστηκε νέο κρούσμα, λίγες ώρες αφότου οι διαμένοντες σε αυτήν βγήκαν από την καραντίνα.

Το νέο κρούσμα κορονοϊού, σε ανήλικο προσφυγόπουλο, στην προσωρινή, άτυπη δομή φιλοξενίας, το ξενοδοχείο «Γαλαξίας» δηλαδή, στο οποίο φιλοξενούνται πάνω από 450 πρόσφυγες και μετανάστες, απειλεί να τινάξει στον αέρα την -ήδη λειψή- τουριστική περίοδο, αν δεν απομακρυνθεί η δομή.

Στην δομή, στις 21 Απρίλιου, επί συνόλου 470 προσφύγων και μεταναστών, είχαν εντοπιστεί 153 κρούσματα. Ολόκληρη η περιοχή έζησε τον εφιάλτη της υπερμετάδοσης. Οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους, το κακό προσωρινά περιορίστηκε. Με τη λήξη της καραντίνας, στις 21 Μαΐου δεν ακολούθησε καμία επανεξέταση των φιλοξενουμένων στην δομή και παρότι λίγες ώρες μετά εμφανίστηκε νέο κρούσμα, όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του και ζουν στην ίδια δομή, κινούνται στην περιοχή, χωρίς απολύτως κανέναν περιορισμό.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν ακριβώς ο εντοπισμός του νέου κρούσματος, το βράδυ της Παρασκευής. Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ήδη έχει προσφύγει στον Εισαγγελέα Ναυπλίου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργακόπουλος στην αναφορά του προς τον Εισαγγελέα, «αντιλαμβάνεστε πως με την ελεύθερη μετακίνηση των φιλοξενουμένων προσφύγων υπάρχει τεράστιος κίνδυνος μετάδοσης του ιού στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Δήμου Ερμιονίδας, ο οποίοι πλέον είναι ανάστατοι και εξαιρετικά ανήσυχοι».

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της πανέμορφης περιοχής, ενώ θα έπρεπε να ασχολούνται μόνο με την ετοιμασία των καταστημάτων τους για «να σώσουν ότι σώζεται» από την τουριστική περίοδο στην εποχή του κορονοϊού, είναι έτοιμοι να κατέβουν στους δρόμους, με τη συμπαράσταση και τοπικών βουλευτών.

Ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Γιάννης Αδριανός, όσο και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς, έχουν καταθέσει ερωτήσεις προς τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης.

Ο Γιάννης Αδριανός ρωτά, μεταξύ άλλων, «ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση της εν λόγω δομής φιλοξενίας και τη μεταφορά της εκτός Αργολίδας, δεδομένου του ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά την επίσκεψή του στην περιοχή διαπίστωσε την ακαταλληλότητά της;».

Ο Ανδρέας Πουλάς τονίζει ότι «το επιπλέον υγειονομικό προσωπικό που διατέθηκε στη δομή ανακλήθηκε και αποχώρησε καθώς όπως κατήγγειλαν γιατροί και νοσηλευτές δέχθηκαν απειλές από μεγάλες ομάδες φιλοξενούμενων προσφύγων μεταναστών, δίνοντας την εντύπωση ότι η εν λόγω δομή λειτουργεί ανεξέλεγκτα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την δημόσια υγεία και την δημόσια ασφάλεια. Είναι στις προθέσεις σας η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής ή όχι ασύλου των φιλοξενούμενων, ώστε να παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής το συντομότερο δυνατόν;».

Η περιοχή, εξαιτίας της αδράνειας των Αρχών, μετατρέπεται σε «υγειονομική βόμβα», η πυροδότηση της οποίας θα κατεδαφίσει ότι απέμεινε από τον τουρισμό. Χωρίς κανέναν επανέλεγχο, οι πρόσφυγες και μετανάστες κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, εικόνες που μεταδίδονται παντού, ως ανασταλτικός παράγοντας για την απόφαση τουριστών να επισκεφθούν μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας.

Οι βουλευτές, αλλά και όλοι οι φορείς στέκονται ιδιαίτερα στο θέμα του τουρισμού στην περιοχή, που είναι εξαιρετικά σημαντικός για τους επαγγελματίες, αλλά και τους κατοίκους. Η περιοχή είναι πόλος έλξης για πολλούς διάσημους του διεθνούς τζετ σετ κάθε καλοκαίρι και οποιαδήποτε ανησυχία προκληθεί μπορεί να αμαυρώσει αυτή την καλή εικόνα.

«Ξέφραγο αμπέλι» η δομή

Οι ρεπόρτερ και οι τεχνικοί του ΑΝΤ1, που βρίσκονται από το Σάββατο στην περιοχή, κατέγραψαν «συγχρωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους, εντός και εκτός ξενοδοχείου, πρόσφυγες και μετανάστες να μπαίνουν και να βγαίνουν οπότε θέλουν και κυρίως όπως θέλουν.

Όλα αυτά σε μια δομή που είχε χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως «υγειονομική βόμβα» και όπου μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος δεν έχει επιβληθεί κανένα μέτρο προστασίας ούτε μάσκες ούτε γάντια ούτε αποστάσεις ούτε ελέγχους ούτε περιορισμούς.

Διότι αν οι φιλοξενούμενοι είχαν περιοριστεί μετά και το νέο αυτό κρούσμα ίσως να υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, που δεν υπαρχουν πλην ενός περιπολικού κι έτσι ίσως δεν θα κυκλοφορούσαν κι ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για τους υπόλοιπους κατοίκους που έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Τοπικές αρχές και κάτοικοι, «ενωμένοι σαν γροθιά» κάνουν έκκληση στην Πολιτεία να σταθεί στο πλευρό τους, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις που τους έδωσε για κλείσιμο της δομής και μεταφορά των αλλοδαπών σε άλλη περιοχή

Επικίνδυνη κυβερνητική αδράνεια

Οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες και προκαλούν αντιδράσεις για δύο βασικούς λόγους: στην αθέτηση της εκπλήρωσης των κυβερνητικών υποσχέσεων προς τους κατοίκους για κατάργηση της δομής λόγω ακαταλληλότητας και ως συνέπεια του πρώτου, τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στον τουρισμό.

Κατόπιν εορτής «σπεύδει ο ΕΟΔΥ»

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Στάθης, το πρωί της Δευτέρας και υπό την πίεση των εξελίξεων που ανέδειξε ο σταθμός, μεταβαίνει πολυμελές κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο Κρανίδι για να πάρει δείγματα από το σύνολο των φιλοξενουμένων στον «Γαλαξία». Σύμφωνα με πληροφορίες , η ύπαρξη κρούσματος θα οδηγήσει σε νέα πολυήμερη καραντίνα και σοβαρά περιοριστικά μέτρα, με ισχυρή αστυνόμευση.

Η δομή βγήκε από την καραντίνα στις 21 Μαΐου. Λίγες ώρες μετά, επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα και μάλιστα σε παιδί, κάτι που θα έπρεπε να έχει ενεργοποιήσει άμεσα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για παράταση των περιοριστικών μέτρων και συνέχιση της καραντίνας. Αντ’ αυτού, αφέθηκαν ελεύθεροι να κυκλοφορούν οι άνθρωποι στους δρόμους, να ψωνίζουν στα μαγαζιά, χωρίς να έχει παρθεί το ελάχιστο μέτρο προστασίας τόσο για την υγεία των ίδιων όσο και των κατοίκων της περιοχής.

Ενώ λοιπόν, έπρεπε να ακολουθήσει σχετική ΚΥΑ για τις δομές φιλοξενίας μεταναστών, ενώ παρατάθηκαν τα περιοριστικά μέτρα στις άλλες δομές μεταναστών, «ξεχάστηκε» η μοναδική δομή που βρίσκεται σε τουριστική περιοχή και στην οποία εντοπίστηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Κοινό αίτημα «να φύγει η δομή»

Όλα δείχνουν πως μετά τις εξετάσεις από τα στελέχη του ΕΟΔΥ, θα ακολουθήσει νέα καραντίνα. Το αίτημα όμως του συνόλου των κατοίκων και των φορέων της περιοχής είναι να εκκενωθεί άμεσα η δομή. Όπως λένε, «πώς είναι δυνατόν σε μια τουριστική περιοχή, τέτοιας εμβέλειας, να υπάρχουν, ακόμη και σε καραντίνα, 450 ανθρώπους σε ένα ξενοδοχείο;

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πολιτική Προστασία περιμένει την εισήγηση και τις αποφάσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά βέβαια και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν.

Το θέμα είναι όμως να μην πληγεί ο τουρισμός, η οικονομία και τα επενδυτικά σχέδια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή και κυρίως να βρεθεί λύση, άμεσα και αποτελεσματικά, για την μετεγκατάσταση των ανθρώπων αυτών σε κατάλληλη δομή, σε άλλη περιοχή, δεδομένου ότι ακόμα και ο υπουργός Μετανάστευσης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη ως «ακατάλληλη».