Κοινωνία

Την 1η Ιουνίου ανοίγουν δημοτικά και παιδικοί σταθμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ανακοινωση του Μαξίμου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνμωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Στέλκιου Πέτσα:

" Κατόπιν ομόφωνης θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ανακοινώνεται ότι θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020:

οι εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία),

οι εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, καθώς και

οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί.

Στην αυριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, στις 13:00 στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θα συμμετάσχει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος για περαιτέρω εξειδίκευση των λεπτομερειών σχετικά με την επαναλειτουργία των ανωτέρω δομών.