Οικονομία

“Glamping”: Πρεμιέρα για τα... “κάμπινγκ πολυτελείας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των «glamping» που συνδυάζουν την φιλοσοφία του κλασσικού καμπιγκ με την πολυτέλεια πενταστερων ξενοδοχείων.