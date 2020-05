Κοινωνία

Κώστας Πάσσαρης: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στην Ελλάδα

Της Χρύσας Φώσκολου

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Κώστα Πάσσαρη στη Ελλάδα.

Η εισαγγελέας θα έχει τον τελευταίο λόγο για το αν δηλαδή θα κάνει δεκτό το αίτημα των ρουμανικών αρχών να επιτρέψει στον 45 χρόνο άνδρα που έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια να εκτίσει το υπόλοιπη της ποινής του στη χώρα μας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 το ρουμανικό υπουργείο δικαιοσύνης διαβίβασε στην Αθήνα την απόφαση που δέχεται την μεταφορά του ισοβιτη -ως Ευρωπαίου πολίτη στην Ελλάδα-, προκειμένου να επιστρέψει στις ελληνικές φυλακές. Ενενήντα ημέρες έχει προθεσμία να απαντήσει η ελληνική δικαιοσύνη για το αν δέχεται το σχετικό αίτημα.

Είναι κάτι που επιδιώκει εδώ και πολύ ο Κώστας Πάσσαρης καθώς και μέσα από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει προκειμενου να πληρώσει για όσα έχει κάνει καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αλλάξει.

Σε ότι αφορά το σχετικό αίτημα, ήδη, μεταφράστηκε επίσημα από το υπουργείο Δικαιοσύνης και πλέον αναμένεται η κρίση των ελληνικών αρχών.

Αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο εισαγγελέας του τελευταίου τόπου κατοικίας του 45 χρόνου ισοβίτη δηλαδή η εισαγγελία Αθηνών, ωστόσο έχουν ήδη ζητηθεί διευκρινίσεις από την ρουμανική πλευρά