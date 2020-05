Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Τι αποκάλυψε στον δικηγόρο της η 34χρονη

Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου νοσηλεύεται η γυναίκα. Τι έχει πει μέχρι στιγμής στους αστυνομικούς.στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου,

“Πιστεύω ότι η επίθεση σε βάρος μου δεν σχετίζεται με την προσωπική μου ζωή. Μπορεί το άτομο που μου επιτέθηκε να πίστευε κάτι για μένα χωρίς, όμως, να ισχύει. Εκτιμώ, ότι γνώριζε τον χώρο στον οποίο εργαζόμουν και αυτό το κατάλαβα από τον τρόπο που κινήθηκε”.

Αυτά τόνισε στον δικηγόρο της, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η 34χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό από άγνωστη, που φορούσε χειρουργική μάσκα, την ώρα που περίμενε το ασανσέρ στο κτίριο όπου εργάζεται, στην Καλλιθέα, το πρωί της περασμένης Τετάρτης.

Παράλληλα, η 34χρονη που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, στις έως τώρα ολιγόλεπτες, λόγω της σοβαρής κατάστασής της, συνομιλίες της με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, που διερευνούν την υπόθεση, έχει περιγράψει πως δέχθηκε την επίθεση από την μαυροφορεμένη γυναίκα, που την περίμενε στα σκαλιά δίπλα από το ασανσέρ. Διευκρίνισε, όμως, πως δεν μπορεί να θυμηθεί εάν την γνώριζε από κάπου, ειδικά, μάλιστα, από τη στιγμή που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.