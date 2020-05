Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Η προσοχή μας στρέφεται προς τον Ουρανό και το εξάγωνο που σχηματίζει σήμερα με τον Άρη τα πράγματα γίνονται τουλάχιστον απρόβλεπτα

Παρόλο που σαν όψη είναι πολύ θετική και μας βοηθάει να κερδίσουμε την ελευθερία μας διευρύνοντας το ζωτικό χώρο στον οποίο κινούμαστε και υπερασπιζόμενοι δικαιώματα που κάποιοι μπορεί να μας τα αμφισβητούν, έχει τα δικά της μειονεκτήματα, αφού κάπου μπορεί να το παρακάνουμε και να επαναστατούμε χωρίς ουσιαστικό λόγο και αφορμή απέναντι σε όποιον μας πει μια κουβέντα παραπάνω ή θελήσει να μας δώσει κάποια συμβουλή. Ασχοληθείτε με δημιουργικά πράγματα σήμερα και αφήστε τις διεκπεραιωτικές εργασίες, αν δε θέλετε να τα παρατήσετε στη μέση λόγω βαρεμάρας.

ΚΡΙΟΣ: Κριαράκι μου, η μέρα θέλει μια “άλφα” προσοχή στο πως θα διαχειριστείς την ψυχολογία σου, γιατί μπορεί να πάρεις σημαντικές αποφάσεις που είτε να μην έχουν «γυρισμό», είτε να σου κοστίσουν κάτι παραπάνω… Και μιας και είπα «να σου κοστίσουν…» είναι πολύ πιθανό να ξεσπάσεις σε αγορές, που όμως είναι αψυχολόγητες και αχρείαστες. Αυτό βέβαια σε σχέση με το να διαλύσεις μια σχέση ή να αφήσεις μια δουλειά, έτσι απλά επειδή πιέζεσαι το λες πιο ανώδυνο.

ΤΑΥΡΟΣ: Ταύρε μου, άσε, μη μου πεις, ξέρω… Εσύ γι’ αλλού ξεκίνησες κι αλλού η ζωή σε πάει… Αλλά να σου πω και κάτι; ειδικά αν δεν το έχεις σαν «αρχή» σου ή σαν κομμάτι της φιλοσοφίας σου είναι μιας πρώτης τάξεως συγκυρία η σημερινή να εμπιστευτείς τη ζωή και την αφήσεις να σου δείξει που θέλει να σε πάει. Μπορεί να έχεις προσπαθήσει για πράγματα που βλέπεις στην πράξη ότι δεν αξίζουν τον κόπο. Γιατί να επιμένεις; Καλύτερα δώσε την ενέργεια σου σε καταστάσεις και ανθρώπους που έχουν καλύτερες προοπτικές.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Διδυμάκι μου, μεγάλο και τρανό, να συμφωνήσουμε αρχικά ότι αν βάλεις κάτι στο μυαλό σου μπορείς να κινήσεις γη και ουρανό για να το πετύχεις. Αρκεί να το βάλεις καλά στο μυαλό σου «ε-σύ»! Καλά μέχρι εδώ; Τώρα οι αντιξοότητες, οι ανατροπές και τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στο δρόμο σου δεν είναι πάντα στο χέρι σου να προβλεφθούν, άλλα όσο πιστεύεις «ε-σύ» στο στόχο που έχεις βάλει και δεν γίνεσαι έρμαιο των αδυναμιών σου, και κυρίως του υπερ-αναλυτικού μυαλού σου, μπορείς να τα καταφέρεις κι ας έρθει τούμπα όλη η γη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκίνε μου, η σημερινή μέρα μπορεί να σε οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια από αυτά στα οποία βαδίζεις. Αυτό από τη μία σχετίζεται με τα ερωτικά σου, αφού είτε είσαι σε σχέση, είτε όχι, γεγονότα ή συνειδητοποιήσεις μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στην προσωπική σου ζωή ή στους στόχους που μπορεί να έχετε θέσει από κοινού με το ταίρι σου. Καθόλου παράξενο δε θα είναι λοιπόν ούτε το ενδεχόμενο να αποφασίσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στη σχέση σας, ούτε όμως και το να τραβήξετε δρόμους χωριστούς.





ΛΕΩΝ: Αγαπημένε Λέοντα, οι εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει για σένα αυτό το εξάγωνο που πραγματοποιούν Άρης και Ουρανός μπορεί να σχετίζεται με κάποια μεταβολή στα οικονομικά σου δεδομένα που όμως συνδέεται και με αλλαγή σε κάποια θέση που μπορεί να κατέχεις. Εξαιρετική συγκυρία αν ψάχνεις δουλειά, ενώ ακόμα κι αν διατηρήσεις την υπάρχουσα θέση σου μπορεί να διεκδικήσεις κάποια αύξηση. Ακόμα, η βελτίωση των οικονομικών του συντρόφου σου θα μπορούσε να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στη σχέση σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Παρθένε μου, ο Άρης που σχηματίζει μια πολύ ωραία όψη με τον Ουρανό στον Ταύρο σε ωθεί να ανοίξεις τα μάτια και το πνεύμα σου για να ανακαλύψεις πλευρές της ζωής που δεν ήσουν ανοιχτός να δεις μέχρι πρότινος. Αφορμή γι’ αυτό μπορεί να σταθεί μια απρόσμενη γνωριμία με έναν άνθρωπο που καταφέρνει να σε γοητεύσει ή να σε εμπνεύσει. Αφέσου στις εμπειρίες που μπορεί να κρύβει για σένα, γιατί θα βγεις πιο ώριμος μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία.

ΖΥΓΟΣ: Ζυγέ μου, είναι γνωστό ότι αγαπάς τις εκπλήξεις, έστω κι αν ανήκεις σε εκείνους τους Ζυγούς που θέλουν να καταπιέζουν την αγάπη τους γι’ αυτές προκειμένου να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση η μέρα αυτή έχει έντονο το στοιχείο των εκπλήξεων για σένα κυρίως στον εργασιακό σου χώρο, όπου έστω κι από σπόντα μπορεί να ευνοηθείς και μάλιστα με οικονομικό αντίκρισμα. Επίσης, είναι πιθανό να προκύψουν και κάποια ερωτικά μπλεξίματα με κάποιο συνάδελφο, ειδικά αν ήδη προαισθάνεσαι το ενδιαφέρον κάποιου ή τρέφεις εσύ κάτι γι’ αυτόν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Ουρανό να σχηματίζει μια πολύ ωραία όψη με τον παραδοσιακό σου κυβερνήτη, τον Άρη, και οι δύο Σκορπιέ μου από ζώδια που έχουν να κάνουν με την προσωπική σου ζωή και τις σχέσεις σου, καταλαβαίνεις ότι η σημερινή μέρα είναι «βόμβα» για τα ερωτικά σου! Θέλεις να κάνεις και να απολαύσεις πράγματα που δε χαίρεσαι συχνά, γι’ αυτό μπορείς να κάνεις εσύ ο ίδιος κάποια έκπληξη στο ταίρι σου που θα ανανεώσει τη σχέση σας και θα συμβάλλει στο να περάσετε ευχάριστα το βράδυ σας. Επίσης, αν έχεις κάποιο πρωτοποριακό σχέδιο στο μυαλό σου, τώρα μπορείς να το βγάλεις προς τα έξω, και φυσικά αναφέρομαι και στα επαγγελματικά σου λέγοντας αυτό.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τοξότη μου, ο Ουρανός, που όπως και να το κάνουμε δεν είναι ένας πλανήτης που είναι ήσυχος και περνάει απαρατήρητος, βρίσκεται σε όψη με τον άλλο φασαριόζο τον Άρη και αυτό σημαίνει ότι η μέρα μιλάει με…γεγονότα και εκπλήξεις που σε εσένα θα επηρεάσουν την καθημερινότητα σου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ίσως αποφασίσεις να μετακομίσεις ή ακόμα να αλλάξεις και πατρίδα ή να αποφασίσεις να κάνεις πράγματα για σένα που θα επηρεάσουν κάποια δεδομένα στην οικογένεια σου και τον τρόπο που είχαν συνηθίσει τα υπόλοιπα μέλη της να λειτουργούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:Αιγόκερε μου, αυτή η όψη Άρη/Ουρανού μια χαρά σου έρχεται, αφού μπορείς να την αξιοποιήσεις πραγματικά δημιουργικά. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι μαθαίνεις κάτι για το ταίρι σου ή από το ταίρι σου που δε σου κάθεται καλά και μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματα σου γι’ αυτό, αλλά ακόμα και τότε εσύ θα βρείς τρόπο να εκτονώσεις την πίεση. Από την άλλη τα ερεθίσματα και οι νέες γνωριμίες λειτουργούν υπέροχα για εσένα, ενώ καθόλου έκπληξη δε θα είναι το να δεις και την οικογένεια σου να μεγαλώνει!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα καλό θα είναι να προσπαθήσεις να ελέγξεις την τάση σου για ακρότητες που μπορεί να σου προκαλέσει η όψη Άρη/Ουρανού. «Τί μου λες καλή μου;» θα μου πεις και θα έχεις και απόλυτο δίκιο, αφού αυτό είναι κάτι που σου δυσκολεύει τις απλές καθημερινές μέρες, πόσο μάλλον σήμερα, που κάποιο ξαφνικό γεγονός μπορεί να διαταράξει την ηρεμία και την ισορροπία σου. Βέβαια, μη σε αγχώνω τσάμπα, αυτό μπορεί να γίνει και προς τη θετική κατεύθυνση.

ΙΧΘΥΕΣ: Ψαράκι μου, ο Άρης από το ζώδιο σου σχηματίζει σήμερα μια ευνοϊκή όψη με τον Ουρανό και η κατάσταση θυμίζει δυο τρελούς που μιλάνε στο τηλέφωνο, για να σου δώσω να καταλάβεις... Έτσι η επικοινωνία σου δεν μπορεί παρά να έχει έντονο το στοιχείο του απρόβλεπτου και να προκύψουν και κάποιες διαμάχες απ’ το πουθενά. Επίσης, αν υπήρχαν συμφωνίες που το προηγούμενο διάστημα δεν προχωρούσαν, σήμερα μπορεί να πέσουν οι υπογραφές και τα πράγματα να προχωρήσουν με διαδικασίες fast-track.

